Gli Anelli del Potere, il nuovo trailer mette in evidenza le incredibili location del prequel del Il Signore degli Anelli

Un nuovo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere mostra le bellezze naturali di questa nuova versione della Terra di Mezzo e di altri luoghi descritti nei libri fantasy che per anni sono stati nella nostra fantasia.

Basata sugli iconici romanzi fantasy di Tolkien, la prossima serie Tv distribuita da Prime Video segnerà un ritorno al mondo della Terra di Mezzo, anche se con una nuova interpretazione del materiale di partenza. Ambientata centinaia di anni prima degli eventi dell’amata trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, la serie Gli Anelli del Potere racconta un nuovo nucleo di personaggi e l’ascesa di Sauron nella prospera Seconda Era della Terra di Mezzo.

Se la trilogia di Jackson è stata amata per molti motivi, la sua attenzione all’utilizzo dei paesaggi naturali della Nuova Zelanda è stata un punto di forza per molti fan. Il paesaggio selvaggio e variegato ha fatto da sfondo a grandi battaglie e imprese eroiche, cosa che Gli Anelli del Potere sembra intenzionato a ripetere, visto che anche le riprese della prima stagione si sono svolte in Nuova Zelanda.

I primi trailer de Gli Anelli del Potere hanno fornito uno sguardo iniziale e molto intrigante a molte delle location, tra cui le Miniere di Moria e la capitale di Numenor, Armenelos.

Ora, l’account Twitter ufficiale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Prime ha condiviso un nuovissimo trailer dell’attesissimo show, che mette al centro il paesaggio della Terra di Mezzo.

Come with us to Middle-earth. September 2. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/sadh6CVNXM — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 3, 2022

Questo nuovo e meraviglioso filmato offre uno sguardo ancora più ravvicinato alle Miniere di Moria, ai castelli abbandonati, alle spiagge panoramiche e molto altro ancora, lasciando intendere che la Terra di Mezzo sta per “scendere nell’ombra”.

Ci sono molte persone e fan della saga originale che hanno altissime aspettative per questa attesissima serie, tanti dei quali hanno paura di rimanere delusi, dopo il grande successo dei film.

Solo il tempo ci dirà se la serie riuscirà a raggiungere questi obiettivi ambiziosi, tutto il materiale di marketing che sta uscendo però fa ben sperare, le immagini mostrano che sarà una festa per gli occhi, se non altro. Con tutte queste ambizioni, speriamo che questo prequel di LOTR di Amazon non affondi in fondo al mare come ha fatto Númenor.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere uscirà su Amazon Prime Video il 2 settembre con la première.