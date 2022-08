Perché Better Call Saul ha scelto quel momento specifico per introdurre Walt e Jesse

Lo sceneggiatore ed EP di Better Call Saul, Thomas Schnauz, spiega perché il ritorno di Walt e Jesse nell’episodio della sesta stagione “Breaking Bad”, è andato proprio così.

Lo sceneggiatore di Better Call Saul spiega perché lo show ha deciso un momento preciso per riportare Walter White e Jesse Pinkman da Breaking Bad.

Quando ad aprile è stato annunciato che i due protagonisti di Breaking Bad, interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, avrebbero fatto la loro apparizione nella stagione finale della serie di Jimmy McGill, i fan hanno iniziato a speculare su come la coppia si sarebbe presentata, iniziando a sospettare che la serie sarebbe saltata nella linea temporale del predecessore molto presto e aspettando con ansia di vedere cosa lo show aveva in serbo.

Forse non a caso, l’ultimo episodio di Better Call Saul, intitolato “Breaking Bad”, si è aperto con quello che gli spettatori ricorderanno come il rapimento di Saul Goodman/Jimmy McGill nella serie precedente da parte di Walt e Jesse, nel tentativo di minacciarlo per impedire a un Badger arrestato di confessare alla polizia i loro traffici di metanfetamina.

La scena è ormai famosa per il fatto che Jimmy pensò erroneamente che Walt e Jesse fossero uomini mandati da Lalo Salamanca per ucciderlo, incolpando Ignacio Varga.

L’episodio presenta anche una scena nel camper dopo che Saul ha accettato di essere il loro avvocato, con lui che scopre il laboratorio e deduce che Walter è Heisenberg, incuriosendo il suo interesse ad aiutare ad espandere la loro attività.

Dato che il momento di Cranston e Paul in Better Call Saul arriva proprio quando Saul Goodman incontra entrambi per la prima volta, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Thomas Schnauz descrive il motivo per cui era la scena giusta per riportare entrambi.

Parla del suo interesse a colmare le lacune dopo che Walt e Jesse tengono Saul prigioniero nel deserto, nonché dell’opportunità di parlare di Lalo e del suo impatto duraturo su di lui.

Così racconta, “Abbiamo parlato di tutto, e alla fine ci siamo decisi per questo, perché ci sembrava un buon punto di partenza per parlare di Lalo. Ci è sembrato anche un buon punto d’incontro per le informazioni sul rapimento di Saul Goodman. Cosa dici ai tuoi rapitori dopo quello che è successo?

Qual è la strana e imbarazzante conversazione che avviene dopo il rapimento e il ritorno in ufficio per prendere la macchina? Abbiamo discusso sul fatto che tutto ciò avvenisse durante il viaggio di ritorno, ma alla fine abbiamo deciso che non eravamo in un veicolo in movimento, solo per semplificarci la vita.

È stato proprio quando sono rientrati nel camper e Saul ha potuto vedere esattamente cosa stava succedendo e quanto fosse assurdo che fosse stato rapito all’interno di un laboratorio mobile di metanfetamine. Quindi ci è sembrato che questo fosse il momento giusto.

Tempo fa, abbiamo parlato di uno dei luoghi più ovvi in cui entrare in scena, quando Walt incontra Saul per la prima volta nel suo ufficio. Walt si fingeva lo zio di Brandon Mayhew (Matt Jones), quindi ci sembrava una cosa da fare. Ma abbiamo parlato di tanti modi diversi per entrare in questa storia, e il camper ci è sembrato quello giusto”.

La prima volta che gli spettatori vedono Saul Goodman è quando Walter lo incontra sotto mentite spoglie nel suo ufficio, ma ha senso che il flashback si svolga nel camper, in quanto è il momento in cui tutti e tre i personaggi sono insieme e si espongono completamente, invece di mettere in scena una facciata.

Mentre molti fan di entrambe le serie hanno visto la scena in cui Jesse e Walt rapiscono Saul, in Better Call Saul la vediamo dal punto di vista di Jimmy, che ha una prospettiva completamente diversa. Le scene mostrano anche che, nonostante l’aspetto e la personalità di Saul Goodman, Jimmy vivrà sempre nella paura di Lalo Salamanca e si porterà dietro il trauma di aver lavorato per lui.

A quanto pare, il pubblico potrebbe non aver visto l’ultima volta di Walt e Jesse in Better Call Saul. A luglio, Cranston ha dichiarato che ci saranno tre scene con i due personaggi (una con solo Jesse, una con solo Walt e una con loro due insieme).

Quando mancano solo due episodi di Better Call Saul, sarà interessante vedere come le due scene rimanenti verranno inserite. L’episodio “Breaking Bad” ha tracciato un parallelo tra la linea temporale di Breaking Bad e la storia di Gene dopo Breaking Bad, quindi forse questa sarà la formula per andare avanti.

Naturalmente, la sesta stagione di Better Call Saul è stata molto imprevedibile, il che significa che il team creativo potrebbe avere in serbo qualsiasi cosa.