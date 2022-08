Sex Education 4, rivelati i dettagli sulla trama della prossima stagione

Nuovi dettagli sulla trama della quarta stagione di Sex Education emergono dopo che molti membri del cast della serie Netflix hanno annunciato la loro uscita dal progetto.

Rivelati nuovi dettagli sulla storia di Sex Education stagione 4. Presentata in anteprima nel 2019, la serie coming-of-age di Netflix è diventata subito un successo per lo streamer. Sex Education segue le vite degli studenti e del personale della Moordale Secondary School, in particolare di Otis (Asa Butterfield), uno studente socialmente impacciato che avvia un’attività di terapia clandestina insieme ai suoi amici, Maeve (Emma Mackey) ed Eric (Ncuti Gatwa).

Tre stagioni dopo, Netflix si sta preparando per la quarta stagione di Sex Education, che sarà molto diversa dalle precedenti grazie a un cast più ridotto. Nelle ultime settimane, diversi attori della serie hanno confermato che non torneranno per la prossima stagione.

Simone Ashley di Bridgerton non tornerà nel ruolo di Olivia, Patricia Allison in quello di Ola e Tanya Reynolds in quello di Lily. Recentemente, anche Rakhee Thakkar, che interpreta l’insegnante di inglese di Moordale, Emily Sands, ha annunciato che non sarà coinvolta. Questo è stato motivo di preoccupazione per i fan, che si chiedono quale potrebbe essere la storia della quarta stagione di Sex Education senza di loro.

Ora emergono nuovi dettagli sulla storia della quarta stagione di Sex Education, una fonte rivela a Variety che lo show “vedrà un mix di volti vecchi e nuovi ed eccitanti” quando tornerà per la sua prossima uscita. Aggiunge inoltre che la serie si concentrerà sui personaggi rimasti che troveranno un’alternativa scolastica dopo la vendita di Moordale ai costruttori.

In mezzo a questa serie di partenze, una buona notizia è che Gatwa ha confermato il suo ritorno nel ruolo di Eric nella quarta stagione di Sex Education. Dopo che l’attore è stato scritturato per il nuovo Doctor Who, ci sono stati dubbi sul suo coinvolgimento nella serie di Netflix, dato che la maggior parte del suo tempo sarà dedicata alle riprese dell’iconico show della BBC.

Anche se non si conoscono ancora i dettagli sulla sua presenza nello show, il fatto che stia tornando è una grande vittoria, dal momento che Eric è uno dei personaggi migliori del progetto. Alla luce di ciò, è sicuro che sia Butterfield che Mackey riprenderanno i loro ruoli di Otis e Maeve anche nella quarta stagione.

I dettagli sulla trama confermano le teorie secondo cui la narrazione potrebbe svolgersi esclusivamente durante le vacanze scolastiche, mentre il cast rimanente si affanna a trovare il modo di continuare a studiare. Sebbene il mancato ritorno di alcuni volti noti sia deludente, un cast molto più ristretto permette a Netflix di concentrarsi su alcune trame che non sono state completamente esplorate, tra cui la relazione tra Otis e Maeve.

Considerato il finale della terza stagione, è ora che la quarta stagione di Sex Education fornisca finalmente una sorta di soddisfacente conclusione alla loro storia d’amore che dura da molto tempo.