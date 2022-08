La Ruota del Tempo 2, data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo finora

La Ruota del Tempo continuerà a girare per un bel po’ di tempo perché Amazon Prime Video ha già confermato un rinnovo de La Ruota del Tempo 2 sei mesi prima che lo show debuttasse nel novembre 2021.

Poco prima che il primo finale andasse in onda, Vernon Sanders, Head of Global TV di Amazon Studios, ha parlato dei motivi di questo rinnovo anticipato:

“Siamo fan dello show, man mano che gli episodi arrivavano vedevamo il livello di maestria e mentre continuavamo a parlare con lo showrunner Rafe Judkins su dove sarebbero andate le stagioni future, ci sentivamo davvero sicuri di avere qualcosa che poteva avere una storia molto lunga.

Questi sono investimenti giganteschi, quindi ovviamente abbiamo speso un bel po’ di tempo per assicurarci di fare la scelta giusta, ma continua a ripagarci. Tutto il merito va a Rafe e al suo incredibile team, e al cast guidato da Rosamund Pike come Moiraine”.

Quegli investimenti stanno già pagando, perché La Ruota del Tempo è ora la serie originale di Amazon Prime Video più vista del 2021, questo fa ben sperare per la seconda stagione, che continuerà a trarre ispirazione dalla serie di libri originali dell’autore Robert Jordan.

Quindi mettetevi comodi mentre lanciamo un incantesimo di preveggenza e capiamo cosa sta arrivando per la Moiraine di Rosamund Pike e tutti i suoi amici magici ne La Ruota del Tempo 2.

Data di uscita de La Ruota del Tempo 2

La produzione di la Ruota del Tempo stagione 2 è stata proattiva rispetto a serie simili, come The Witcher di Netflix.

Lo show ha ricevuto un rinnovo anticipato della stagione 2 da Amazon Studios nel maggio 2021 – lo stesso mese in cui si è conclusa la fotografia principale della stagione 1. Con il cast e la troupe già sul posto a Praga, sembra che la decisione sia stata presa per iniziare le riprese della stagione 2 al più presto.

Dopo un breve periodo di pre-produzione, le riprese sono riprese il 19 luglio.

Secondo The Prague Reporter, la stagione 2 avrebbe dovuto terminare le riprese nel febbraio 2022, ma per adesso non abbiamo nessuna conferma. Soprattutto perché può essere soggetta a cambiamenti se la pandemia di Covid-19 ha un impatto sullo sviluppo.

Se le riprese della seconda stagione di La Ruota del Tempo dovessero concludersi in questi mesi, vi chiederete perché non ci aspettiamo che torni prima del 2023. C’è una ragione molto pratica: ovvero la serie TV prequel del Signore degli Anelli di Amazon arriverà su Prime Video il 2 settembre 2022.

È nell’interesse di Amazon che il suo adattamento del Signore degli Anelli e La Ruota del Tempo stagione 2 non competano e questa è una posizione su cui concorda Vernon Sanders, Head of Global TV di Amazon Studios, che ha detto a TVLine: “Saremo molto attenti a come rilasciamo questi show. Nella nostra mente, sono spettacoli molto diversi, ma siamo consapevoli dei nostri fan del genere”.

Dato che Amazon vorrà che il suo adattamento televisivo del Signore degli Anelli raccolga quanta più attenzione possibile, non stupitevi se la seconda stagione de La Ruota del Tempo verrà rilasciata solo e non prima del 2023.

Chi ritorna nel cast de La Ruota del Tempo 2?

Come protagonista de La Ruota del Tempo, Rosamund Pike tornerà sicuramente nel ruolo di Moiraine Damodred per la seconda stagione. Sarà affiancata da una serie di nuovi membri del cast tra cui, Ceara Coveney, Meera Syal di Broadchurch, e la star di Peaky Blinders Natasha O’Keeffe.

Questi tre appariranno insieme agli attori Guy Roberts, Arnas Fedaravicius e Gregg Chilingirian, che avranno tutti ruoli ricorrenti nella seconda stagione.

Anche il resto del cast della prima stagione dovrebbe tornare, a parte una grande eccezione. Mat Cauthon, originariamente interpretato da Barney Harris, è stato sostituito dall’attore di The Witcher Dónal Finn.

Quando gli è stato chiesto perché di questo cambiamento, lo showrunner Rafe Judkins si è rifiutato di rispondere, ma ha detto che il pubblico non troverà questo cambio troppo stridente. “È sempre difficile, ma siamo davvero fortunati che Barney sia così grande nella prima stagione; lo amo nello show.

E Dónal Finn, che interpreta Mat nella seconda stagione, è fantastico. L’ho visto sul set mentre faceva le sue scene ora e sono incredibili e catturano pienamente il personaggio”.

Quale sarà la trama de La Ruota del Tempo 2

Quando TVLine ha chiesto se seconda stagione sarà “ancora più grande” della prima stagione, Vernon Sanders ha dato una risposta molto promettente per i fan che sono ansiosi di vedere cosa succederà, “Rafe è stato un leader fantastico – premuroso, gentile, davvero dedito a cercare di farlo nel modo giusto – e anche Rosamund.

Quindi siamo assolutamente entrati nella stagione 2 con una vera conversazione su, ‘Cosa possiamo fare ancora meglio ora che abbiamo introdotto questo mondo gigantesco e stabilito questi personaggi? Quindi prevedo assolutamente che la stagione 2 sarà più grande, più audace e una Ruota del Tempo più estesa”.

Più grande, più audace e più estesa è esattamente ciò di cui questo show ha bisogno per andare avanti, perché ci sono 14 romanzi nella serie originale, ed è un sacco di materiale da smistare.

La prima stagione copre il primo libro, L’occhio del mondo, e potete portarvi avanti con il secondo libro, La grande caccia, che trovate a questo link.

Fortunatamente, lo showrunner Rafe Judkins sembra essere più che all’altezza della sfida, dato che ha detto di vedere benissimo lo show funzionare per otto potenziali stagioni, “Devo sempre approcciarmi come se dovessimo raccontare tutta la storia che c’è nei libri.

Se non ci approcciamo in questo modo, allora ci metteremo nella condizione di non riuscire ad atterrarli, e questi libri hanno un finale così bello. Ho davvero bisogno di preparazione per arrivarci, siamo in grado di farlo ma non dipende solo da me alla fine. Se la gente lo guarda e Amazon vuole continuare a farne altri, mi piacerebbe continuare ad espandere ulteriormente questo mondo”.

Quanto arriverà il trailer de La Ruota del Tempo 2

Durante il panel al San Diego Comic-Con dedicato proprio alla serie, sono arrivati degli aggiornamenti davvero interessanti, oltre al fatto che proprio Amazon Studios ha confermato il rinnovo della serie già per la terza stagione. In più è stato mostrato un video backstage con le prime immagini della seconda stagione, infatti pare proprio che le riprese siano terminate a maggio.

Quindi non abbiamo ancora un vero e proprio trailer ma possiamo iniziare a dare una prima sbirciata a quello che ci aspetta, infatti vediamo diverse location e alcuni dei personaggi di ritorno oltre ad alcuni volti nuovi.

La prima stagione era basata sul romanzo di Robert Jordan L’Occhio del Mondo, quindi la seconda e la terza racconteranno i successivi, La grande caccia e Il drago rinato e L’ascesa dell’ombra.

La Ruota del Tempo è disponibile per la visione su Amazon Prime Video, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente ogni venerdì.

Se volete sapere tutto su La Ruota del Tempo 2 ricordatevi di salvare questo articolo e di attivare le notifiche.