Do Revenge, il primo trailer mostra Maya Hawke e Camila Mendes in cerca di vendetta

Che sia caldo o che sia freddo, questo piatto verrà servito. Il primo teaser trailer di Do Revenge mostra il desiderio di vendetta.

Cosa fare quando qualcuno ti fa un torto? Secondo l’imminente film di Netflix sembra che non ci siano limiti a vendicarsi, ma ci si vendica. Do Revenge, interpretato da Maya Hawke, attrice di Stranger Things, e da Camila Mendes, attrice di Riverdale, ha pubblicato da poco un nuovo teaser trailer che mostra una colorata dark comedy Gen Z su quel piatto che (di solito) è meglio servire freddo.

Diretto da Jennifer Kaytin Robinson, già sceneggiatrice del film discutibile ma campione d’incassi di quest’anno Thor: Love and Thunder, il film è ambientato in un liceo e vede protagoniste due adolescenti, Eleanor (Hawke) e Drea (Mendes), che uniscono le forze per vendicarsi di chi ha fatto loro del male.

Drea vuole vendicarsi di un ragazzo che ha infranto la sua fiducia e ha diffuso il loro video hard, mentre Eleanor vuole vendicarsi di una ragazza che ha messo in giro un falso pettegolezzo dannoso su di lei.

La sinossi ufficiale rilasciata da Netflix recita: “Un’ape regina detronizzata in un elegante liceo privato stringe un accordo segreto con una nuova studentessa senza pretese per vendicarsi dei rispettivi nemici”.

Sebbene la dark comedy sia stata descritta anche con elementi da thriller, il tono del trailer è certamente comico, con Drea ed Eleanor che sfogano le loro frustrazioni personali l’una contro l’altra, lasciando che la loro rabbia cresca fino a quando non sono pronte a distruggere tutto.

Con le loro conversazioni intervallate da momenti di caos totale che si svolgono nella lussuosa scuola privata che frequentano, è possibile immaginare fino a che punto le due si spingeranno per “vendicarsi” di coloro che hanno fatto loro un torto.

Per capire meglio la trama del film, dobbiamo aspettare che Netflix rilasci il trailer completo, che arriverà presto. Riguardo alle sue intenzioni di portare questa storia sullo schermo, la Robinson ha dichiarato a luglio: “Penso che ci siano diversi punti in cui ognuno è il cattivo e ognuno è l’eroe in questa storia. E questo è molto di ciò che è la crescita. Volevo fare qualcosa che dipingesse tutti i colori dell’adolescenza”.

Il film è interpretato anche da Jonathan Daviss, Alisha Boe, Rish Shah, Maia Reficco, Paris Berelc, Ava Capri e Talia Ryder, con un’apparizione speciale della Sansa Stark di Game of Thrones, Sophie Turner.

Do Revenge arriverà su Netflix il 16 settembre 2022.