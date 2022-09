Dolce attesa a Buckingham Palace, Regina Elisabetta incredula: proprio lei è incinta

Arriva la cicogna tra le mura di Buckingham Palace: anche la Regina Elisabetta è rimasta senza parole, proprio da lei nessuno se lo aspettava, ma la foto non lascia spazio a dubbi. Scopriamo chi è la donna in dolce attesa.

La famiglia più spiata del mondo annuncia l’arrivo di un nuovo bambino. Proprio lei è rimasta incinta, cogliendo tutti di sorpresa. Una gravidanza inaspettata che fa allargare la famiglia e sgranare gli occhi persino alla Regina Elisabetta, incredula di fronte alla notizia.

La famiglia reale si allarga

Di certo la famiglia reale non passa inosservata per i numerosi scoop e drammi che ha passato e continua a vivere. Anche quello attuale non è stato un periodo facile: dopo l’allontanamento del nipote Harry – ora oltreoceano con la sua amata Meghan -, è avvenuta la morte del suo amato marito, il principe Filippo. Ma ora è arrivata una bella notizia, che ha colto l’intera famiglia reale di sorpresa. Una donna, tra loro, è incinta. Ma chi?

Se pensate che ad esserlo sia a Meghan o, ancora, Kate, beh vi sbagliate. Non saranno loro a diventare – nuovamente – mamme, bensì Cressida Bonas.

Stiamo parlando della ex fidanzata del principe Harry. Quello che inizialmente era solamente un rumor è stato confermato dalla stessa Cressida attraverso un post su Instagram che la ritrae insieme a una bambina mentre sorridono sulle note di You’ve Got a Friend di Randy Newman.

Un messaggio inconfondibile che, insieme all’evidente pancia da gravidanza già alquanto rotonda, conferma il rumor, ora notizia approvata: Cressida Bonas sarà presto mamma.

La donna è riuscita a riprendere in mano la sua vita dopo la rottura con Harry, questa volta a distanza dai riflettori. I due si sono lasciati in ottimi rapporti, nonostante la loro rottura: la stessa, infatti, ha partecipato con piacere alle nozze reali del principe con Meghan Markle.

Harry era stato con la famosa modella e attrice inglese per oltre due anni e la loro sembrava a tutti gli effetti una relazione destinata a durare nel tempo. Tra le motivazioni della loro rottura c’è sicuramente la pressione sociale e la costante attenzione dei media locali in quanto fidanzata di Harry.

La giovane donna, infatti, sognava una vita lontana dai riflettori per godersi la propria privacy. E così è stato: ora è felicemente fidanzata e in attesa dell’arrivo del suo primo figlio, di cui ancora non si sa il sesso, e chissà se ce lo farà sapere con un altro post su Instagram.