Belén Rodriguez allo scoperto, dichiarazione d’amore che non lascia dubbi, “Tanti auguri vita”

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme, dopo diversi alti e bassi che li hanno visti separati in alcuni momenti dell’anno.

Lei ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese da cui ha avuto una figlia e nel frattempo lui cresceva come conduttore televisivo con due programmi di punta di Rai2: Bar Stella e Stasera tutto è possibile. I fan sono al settimo cielo.

Dopo diversi tira e molla e molti alti e bassi durante i quali ciascuno ha fatto la sua vita, ora sembra che l’amore sia ad un ritorno di fiamma e lo abbiamo visto con gli auguri di compleanno che Stefano De Martino le ha dedicato lo scorso 20 settembre per i suoi 38 anni.

La coppia vuole andarci con calma, proprio visti i precedenti e soprattutto per non scatenare troppo il gossip. Se da una parte una coppia famosa come quella di Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto molto parlare per la rottura dell’anno, dall’altra parte il ritorno di fiamma più discusso è stato sicuramente quello di Stefano Da Martino e Belén di cui si parlava già da alcuni mesi.

Sui social, luogo dove entrambi sono molto presenti, alcune tracce di questa rinnovata relazione si sono viste in fotografie e post più o meno vaghi che non hanno dichiarato ufficialmente qualcosa ma praticamente si trattava del segreto di Pulcinella, qualcosa di cui tutti i fan erano a conoscenza, soprattutto i followers dei rispettivi canali social di Belén e Stefano.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno un peso mediatico importante che era già presente ma che ora si è rinforzato ulteriormente dal momento che la loro coppia è forse l’ultima tra le celebrità che ci fa sperare nell’amore che dura. Il giubilo dei fan per questo ritorno di fiamma si è già manifestato con i molti commenti sotto la bellissima fotografia in mezzo ai girasoli che Stefano ha scattato a Belén per il suo compleanno.

La didascalia dedicata a Belén per i 38 anni non lascia spazio a dubbi e una frase molto più eloquente delle caption che abbiamo visto nelle scorse settimane che dice: Tanti auguri vita, la si può considerare come conferma di un rinnovato rapporto d’amore. Questo almeno è quello che hanno considerato i fan che ci speravano e come affermano anche i rumors che girano sul web.

Stefano e Belén l’amore è tornato?

La foto in un campo di girasoli al tramonto con Belén rivolta verso il sole è uno scatto davvero romantico della neo trentottenne baciata dal sole ed evidentemente dall’amore del suo storico compagno. Belén ha subito condiviso la fotografia nel suo feed, raccogliendo in pochi minuti migliaia di consensi.

Come abbiamo detto questa fotografia ha segnato di fatto l’ufficializzazione di qualcosa che già tutti avevano colto dai precedenti post di entrambi.

Proprio per quanto riguarda i post dei giorni scorsi, Belén ha postato un contenuto dedicato ai due uomini più importanti della sua vita con questa didascalia: Mio marito e mio padre, e nel video appunto si vede Stefano De Martino, in questo caso accanto al padre di Belén.

Nel video Stefano sta suonando il pianoforte e Gustavo alla chitarra mentre entrambi intonano Je so’ pazzo di Pino Daniele nel buen retiro di Napoli, la casa a Marechiaro di Stefano. Proprio a Napoli si sono fatti i festeggiamenti per i 38 anni di Belém, una cosa intima in famiglia, molto riservata.

Come cantava Antonello Venditti, Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ed è il caso di dirlo con Stefano De Martino e Belén Rodriguez i giri immensi ci sono stati e se n’è anche parlato parecchio. Non ultima la storia di Belén con Antonino Spinalbese che non ha sposato ma dal quale ha avuto una figlia, Luna, nata lo scorso anno.

Il matrimonio però c’è stato solo con Stefano De Martino e anche per lui, stando alle ultime interviste rilasciate il patto d’amore è solo uno ed è con lei.