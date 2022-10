Dopo così tanto tempo. Notizia incredibile per Giorgio Mastrota di queste ore

Una gioiosa notizia arriva per Mastrota che ha stupito tutto il pubblico. Ecco cosa succede e tutte le curiosità sulla vicenda.

Giorgio Mastrota è considerato il re indiscusso delle televendite oltre che un vero e proprio sex symbol dello showbiz italiano. Mastrota, infatti, ha iniziato la sua carriera vincendo a fascia del più bello d’Italia ma con il tempo è diventato uno dei volti più conosciuti della televisione grazie al successo delle sue famosissime televendite.

Arriva ora la notizia che nessuno si aspettavano e che ha sorpreso la maggior parte dei fan di Mastrota.

La carriera di Giorgio Mastrota

Non tutti sanno che Giorgio Mastrota ha partecipato al programma di Maria De Filippi in qualità di tronista per circa un mese, scegliendo una certa Chiara Dujela. In merito al suo trono Mastrota ha dichiarato in un’intervista ad Oggi:

“Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse ‘Visto che sei qui perché non fai il tronista?’. Ero single, lo feci per un mese.”

La relazione con Chiara è terminata poco dopo, anche se adesso Mastrota, dopo svariate storie, ha trovato finalmente la donna della sua vita.

Dal punto di vista lavorativo, Mastrota ha fatto la sua fortuna grazie alle sue celebri televendite che, secondo Dagospia, sono fonte di copioso guadagno. Dovrebbe percepire circa 850 000 euro l’anno. A tal proposito, Giorgio Mastrota ha confessato a Novella 2000:

“All’inizio è stato un ripiego, una necessità: con il passare del tempo però mi sono specializzato in questo settore, che non ho più abbandonato e non lascerei per niente al mondo.”

Il bellissimo annuncio di Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota è convolato a nozze con Floribeth Gutierrez, sua compagna da undici anni. Il matrimonio è stato celebrato a Bormio il 17 settembre 2022 in presenza degli amici di sempre ma senza, in realtà, alcun personaggio famoso. Con molta probabilità al lieto evento era stata invitata la collega Patrizia Rossetti attualmente impegnata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

Il matrimonio è stato officiato dalla sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi, e gli ospiti hanno potuto pranzare all’Agriturismo Rini. Dopo il rinfresco gli invitati e gli sposi si sono divertiti nella discoteca BeClub in una serata goliardica e spensierata.

La sua ex moglie e madre della figlia che lo ha reso nonno, la showgirl Natalia Estrada, non era presente nonostante i due abbiano mantenuto un buon rapporto, soprattutto per il bene di Natalia Junior. Riguardo al loro rapporto, Mastrota ha dichiarato:

“Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha reso orgogliosi”.