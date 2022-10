Ultimo messaggio scioccante della figlia di AlBano: il cantante è sconvolto

Il cantante salentino Al Bano, dopo aver visto l’ultimo post della sua bellissima figlia Jasmine, rimane letteralmente senza parole. Ecco i dettagli della vicenda.

Jasmine Carrisi è la bellissima figlia di Al Bano Carrisi e la showgirl nonché compagna Loredana Lecciso. Da piccola di casa si è trasformata ben presto in una gloriosa donna dalle curve mozzafiato e dagli occhi azzurro-ghiaccio. La giovane donna si mostra sempre al top sui suoi profili social: ad ogni scatto fa sognare milioni di follower in attesa di una sua ultima immagine sensuale.

Sicuramente avrà carpito l’arte della seduzione da sua madre Loredana Lecciso, con la quale sembra proprio avere un rapporto veramente speciale. La Lecciso, per certo, aiuterà Jasmine nella cura della sua immagine pubblica, mentre Al Bano si occuperà di coltivare il suo talento canoro.

Padre e figlia, infatti, hanno distribuito quest’estate un brano insieme a Clementino: si tratta della cover di Marcella Bella dal titolo Nessuno mai. Questo è stato solo l’inizio di quella che pare una carriera promettente per la giovane donna grazie anche al supporto dei suoi amati genitori.

Il post scottante di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, ha usato proprio i suoi canali social, per lanciare un messaggio controverso, questo ha lasciato senza parole la madre Loredana e il padre Al Bano. Nell’immagine pubblicata sui suoi social compare una Jasmine Carrisi completamente inedita: le curve hot vengono messe in bella mostra, mentre uno sguardo sexy ammicca all’obiettivo.

La caption confonde i followers e dice: “Angel energy”, ovvero “energia angelica. La piccola Carrisi mostra un suo lato inedito, mix bellissimo tra ingenuità e seduzione e che scatena una serie di commenti molto positivi, tra cui quello di sua mamma. La Lecciso le lascia tre bellissimi cuoricini che testimoniano l’amore verso sua figlia ma allo stesso tempo, Jasmine riceva una marea di like anche da persone a lei sconosciute.

Ecco alcuni tra i commenti più belli: "Meravigliosa stupenda favolosa stellare JASMINE " scrive un altro utente. "La più bella ❤️ e anche simpatica ! Chi ti critica prova solo invidia … ti seguo sempre ❤️", aggiunge un'altra.

Insomma, nonostante la giovane età Jasmine Carrisi è riuscita a creare non poca attenzione su di lei.