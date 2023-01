The Fabelmans, quando arriva il film in streaming e dove vederlo

Il nuovo film di Speilberg è una storia semi-autobiografica dei primi anni del regista ed è attualmente considerato una delle migliori pellicole del 2022, ma per chi lo ha perso al cinema, quando arriva in streaming?

Se si dice la parola “regista” a una persona qualsiasi, è probabile che il primo nome che le viene in mente sia quello di Steven Spielberg, dire che il repertorio di film del regista è prolifico sarebbe un eufemismo di proporzioni gargantuesche.

Da quando la leggendaria figura ha diretto il successo di Lo squalo (1975), che ha praticamente inventato il blockbuster e ha infranto pressoché ogni record di incassi noti all’uomo, Spielberg ha prodotto un successo dopo l’altro.

Per i pochi che non conoscono il lavoro del regista, questi film includono i primi quattro Indiana Jones, E.T. l’extra-terrestre (1982), Jurassic Park (1993), Schindler’s List (1993), Prova a prendermi (2002), Lincoln (2012) e, più recentemente, l’apprezzato remake di West Side Story (2021), solo per citare alcuni dei suoi lavori. È sufficiente dire che questo curriculum fa di Steven Spielberg uno dei registi più influenti e universalmente riconosciuti del mondo.

Dopo oltre trenta film, Spielberg non mostra segni di voler appendere presto il cappello da regista al chiodo e il suo ultimo progetto è senza dubbio la sua impresa cinematografica più personale.

Presentato in anteprima quest’anno al Toronto International Film Festival, The Fabelmans (2022) racconta la storia di una famiglia ebreo-americana della classe media che vive in Arizona dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in cui uno dei figli si innamora dell’arte cinematografica. Nel caso in cui non fosse già evidente, The Fabelmans è un racconto semi-autobiografico fortemente ispirato alla prima vita di Spielberg e di come i suoi genitori e il resto della sua famiglia lo avrebbero influenzato per sempre.

Per sapere esattamente come guardare il nuovo classico di Steven Spielberg, leggete qui sotto per scoprire come guardare l’ode alla famiglia e al cinema dell’acclamato regista.

The Fabelmans, quando arriva in streaming e dove?

Non dovrebbe essere una grande sorpresa che The Fabelmans sia disponibile nel luogo in cui Spielberg pensa che tutti i film debbano essere visti: al cinema, ma sta quasi per uscire dalle sale, quindi affrettatevi. Proprio come Spielberg stesso fu ispirato dalla visione di Lawrence d’Arabia (1962), si spera che una nuova generazione di registi sia ispirata dalla rappresentazione cinematografica della sua storia.

Per quanto riguarda l’uscita in streaming non abbiamo ancora una data di uscita confermata, ma è molto probabile che essendo una produzione 01 Distribution, passato l’arco dei 45 giorni, potrebbe arrivare su NOW o su Paramount+. Aggiorneremo l’articolo appena avremo la conferma.

Qual è la trama di The Fabelmans?

La sinossi ufficiale dell’ultima meraviglia cinematografica di Spielberg è la seguente:

Basandosi vagamente sull’infanzia di Spielberg, cresciuta nell’Arizona del secondo dopoguerra, dai sette ai diciotto anni, un giovane di nome Sammy Fabelman scopre un segreto di famiglia sconvolgente ed esplora come il potere dei film ci aiuti a scoprire la verità sugli altri e su noi stessi.

Poiché The Fabelmans non è una ricostruzione fedele della vita di Spielberg, non è detto che il film segua esattamente la stessa storia, ma è probabile che Sammy realizzi il suo sogno di fare film in una modo o nell’altro.