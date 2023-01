Il duro del Road House, le prime immagini di Jake Gyllenhaal e Conor McGregor protagonisti del remake

Le immagini di Road House svelano il primo sguardo a Jake Gyllenhaal e al pugile UFC Conor McGregor nel prossimo remake del cult d’azione del 1986.

Le immagini di Road House mostrano per la prima volta Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel prossimo remake, uscito nel 1989, il film originale Road House vedeva protagonista il compianto Patrick Swayze nei panni di un duro buttafuori di nome James Dalton, assunto per controllare un bar malfamato chiamato Double Deuce a Jasper, nel Missouri.

Da anni si parla di un rifacimento del classico cult del cinema d’azione con diversi registi e star. Il vero passo avanti è stato fatto nel novembre 2021, quando Gyllenhaal è stato scritturato per dirigere il reboot e McGregor, ex campione UFC al suo debutto come attore, si è aggiunto in un secondo momento.

Adesso abbiamo il primo sguardo alle due star, le immagini, condivise su Twitter da McGregor e Amy Kaplan, mostrano Gyllenhaal e l’ex campione UFC dietro le quinte del remake di Road House, le cui riprese sono iniziate l’estate scorsa nella Repubblica Dominicana.

Tutto quello che sappiamo sul remake de Il duro del Road House

Il remake di Road House non vede protagonista McGregor, ma Gyllenhaal nei panni di un ex lottatore dell’UFC che accetta un lavoro come buttafuori in una rozza casa di tolleranza nelle Florida Keys.

Dopo aver iniziato a lavorare, scopre subito che il paradiso tropicale non è proprio come sembra. Non si sa ancora quale sarà il ruolo di McGregor, anche se, stando a quanto riferito, non apparirà nei panni di se stesso e interpreterà invece un personaggio fittizio. Da questo primo sguardo al remake, sembra che Gyllenhaal e McGregor si siano notevolmente ingrossati per interpretare i loro ruoli.

Il prossimo film di Doug Liman, Road House, è stato concepito come un remake, anche se è stato definito una “rivisitazione” del film originale del 1989. Oltre a Gyllenhaal e McGregor, è interpretato anche da Daniela Melchior di The Suicide Squad, Billy Magnussen di No Time to Die e Lukas Gage, star della prima stagione di The White Lotus.

Il cast di supporto è stato ampliato con Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp, Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e J.D. Pardo.

Secondo quanto riferito, il remake di Road House è in produzione dall’estate scorsa, anche se non ci sono stati aggiornamenti sulla data di uscita. La condivisione di queste foto del dietro le quinte da parte di McGregor è una forte indicazione che la produzione è terminata e un segno che potrebbero arrivare presto altre novità.