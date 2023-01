La passione di Cristo 2, dopo la notizia delle riprese il web si è scatenato con titoli assurdi. Risate assicurate

La Passione di Cristo 2 è stato preso in giro con una valanga di titoli fake in risposta alla notizia che le riprese potrebbero iniziare nei prossimi mesi.

La possibilità che La passione di Cristo 2 inizi la lavorazione del film ha ispirato una marea di utenti di Twitter a prendere in giro il sequel dell’epopea religiosa con una serie di titoli inventati, ma davvero spassosi.

La Passione di Cristo di Mel Gibson è uscito nel 2004 con un’accoglienza controversa, molti lo hanno definito un’esperienza religiosa e sacra, mentre altri ne hanno criticato l’eccessiva violenza nonché gli elementi ritenuti antisemiti.

Ciononostante, il film, interpretato da Jim Caviezel nel ruolo di Gesù di Nazareth, è stato un successo al botteghino e ha incassato oltre 612 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film con rating vietato ai minori, con il maggior incasso di tutti i tempi, titolo che mantiene tuttora.

Un recente report afferma che le riprese de La passione di Cristo 2, che secondo Caviezel sarà il “più grande film della storia del mondo”, inizieranno nei prossimi mesi. Mentre questa notizia entusiasmerà alcuni e frustrerà altri, c’è un grande numero di spettatori che su Twitter ha colto l’occasione per commentare il sequel e proporre le proprie idee assolutamente comiche ma oggettivamente valide.

Ecco le possibili idee per il titolo suggerite da Twitter, assurde ma divertenti.

La Passione di Cristo 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo

Anche se gli utenti di Twitter si sono divertiti a creare un nuovo e accattivante titolo per il sequel del film, per loro c’è in arriva una cattiva notizia, il sequel infatti ha già un titolo considerato ancora provvisorio, ma che in realtà potrebbe comunque essere all’altezza delle aspettative in termini di ilarità: The Passion of the Christ: Resurrection.

Dopo oltre sei anni di sviluppo, sembra che Gibson potrebbe essere pronto a tornare sul set per il tanto atteso (ma anche no) sequel. Per adesso non è stato nessun annuncio ufficiale riguardo a una possibile data di uscita del film nelle sale, anche se una recente indiscrezione afferma che le riprese inizieranno a metà del 2023. Vale la pena ricordare, tuttavia, che solo pochi siti hanno riportato questa notizia e quindi la sua fondatezza non è ancora certa.

Al fianco di Gibson nel team creativo ci sarà lo scrittore Randall Wallace, i due hanno collaborato spesso nel corso degli anni, anche per l’opera omnia di Gibson, Braveheart, per il quale Wallace ha scritto una sceneggiatura premiata con l’Oscar, e per We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, che Wallace ha diretto e Gibson ha interpretato.

Il ruolo principale di Gesù di Nazareth, che nell’originale era quasi andato a Daniel Day-Lewis, sarà nuovamente affidato a Caviezel. Il fatto che questo attore voglia tornare è allo stesso tempo impressionante e sorprendente, considerando che durante le riprese de La passione di Cristo è stato colpito da un fulmine, ha subito un trauma cranico a causa della croce che gli è caduta in testa e in una scena è stato usato il suo vero sangue.

Le altre star che attualmente dovrebbero tornare sono Maia Morgenstern nel ruolo della Vergine Maria, Christo Jivkov nel ruolo di Giovanni Apostolo e Francesco De Vito nel ruolo di San Pietro. Resta da vedere se La passione di Cristo 2 seguirà la stessa strada autentica del primo film, con dialoghi interamente in aramaico, latino ed ebraico, la lingua che probabilmente parlavano Gesù e i suoi seguaci.

Il titolo provvisorio del sequel, The Passion of the Christ: Resurrection, sembra indicare quale parte della storia verrà trattata, ovvero i tre giorni che precedono la Resurrezione di Gesù e la Resurrezione stessa. Resta comunque da vedere se vedrà mai la luce, anche se questa nuova notizia ha sicuramente suscitato un certo interesse in rete.