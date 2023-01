Elodie in dolce attesa? La FOTO con il pancione e i fan impazziscono | La sua prima volta

I fan di Elodie sono al settimo cielo per la cantante che ha dato di recente una grande notizia. Parliamo della sua partecipazione come protagonista al film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, da poco disponibile su Paramount +. La cantante ha condiviso uno scatto dal film sul suo canale Instagram.

Elodie è nota soprattutto per la sua carriera di cantante e per essere una delle pop-star più in vista e più seguite nel mondo della musica italiana. La sua carriera è però iniziata a Lecce (dove si trasferì con la famiglia) come cubista nei locali, prima di prendere parte nel 2015 a Amici di Maria De Filippi, talent che l’ha consacrata al successo nazionale e dove ha potuto crearsi un suo pubblico.

Il 2022 però è stato l’anno della svolta anche nel cinema con la sua partecipazione come protagonista al film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, dove lei interpreta la moglie di un efferato boss mafioso che si innamora del figlio di un boss rivale, scatenando così, come una novella Elena di Troia, una guerra tra i clan.

Se la cantante romana aveva già dimostrato un grande talento nel canto quest’anno ha potuto destreggiarsi per la prima volta con la recitazione, in qualità di protagonista e in un film davvero forte, sul tema mafioso e tutto girato in bianco e nero.

Ti mangio il cuore è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e ora è disponibile sulla piattaforma Paramount +. Per comunicare l’arrivo del film in streaming Elodie ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in bianco e nero dove la possiamo vedere in compagnia di Michele Placido, tra i protagonisti del film, anche lui in veste di boss mafioso che nella storia cercherà di fare da intermediario tra le due famiglie.

L’esordio cinematografico di Elodie

Nella foto di cui vi stiamo parlando Elodie è in piedi, di profilo ed è incinta, in un momento della storia, quindi, in cui il suo personaggio sta affrontando una gravidanza. Nella foto Placido è in ginocchio davanti a lei mentre bacia il finto pancione. La didascalia della foto riporta: “#TiMangioIlCuore è disponibile su Paramount+! Vi aspetto”.

I like al post sono arrivati a pioggia e anche i commenti entusiasti sono arrivati numerosi. C’è stato anche chi ha pensato che Elodie fosse davvero in dolce attesa. Ecco alcuni commenti da parte dei fan:

“Oddio per un attimo ho pensato fosse per davvero”; “Sei bravissima anche come attrice, certi tuoi sguardi di fuoco rimarranno come scene cult!”.

Il coprotagonista di Elodie, nonché l’uomo di cui si innamora il suo personaggio è interpretato da Francesco Patanè. Come vi abbiamo detto la storia ruota intorno a una guerra di clan provocata da due ragazzi che si amano ma non dovrebbero, un po’ come Romeo e Giulietta nel famoso dramma di Shakespeare.

Ma forse non sapete che la storia qui narrata è tratta da fatti realmente accaduti e relativi alle vicende di Rosa Di Fiore, la prima pentita di mafia le cui vicende sono state raccontate anche in un romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Marilena e Andrea, (Elodie e Patané) fanno parte di due diversi clan mafiosi che si contendono la Puglia, i Malatesta e i Caporeale e come abbiamo detto si innamorano.

In scena accanto ai protagonisti, oltre che Michele Placido ci sono Francesco Di Leva, Brenno Placido, Tommaso Ragno e Lidia Vitale. La sceneggiatura è stata scritta da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino.

Elodie aspettava da tempo di fare questa esperienza e, infatti, ha dichiarato: “Aspettavo la magia. Da tempo pensavo che sarebbe stato bello misurarmi con la recitazione, ma attendevo un progetto che mi avrebbe permesso di fare qualcosa che da cantante non riesco a fare, che mi avrebbe concesso una vibrazione più profonda”.