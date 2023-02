Dear Edward, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo sulla serie in arrivo su AppleTV+

Il romanzo di Ann Napolitano del 2020 Dear Edward sta per arrivare con un adattamento televisivo su AppleTV+. Scopriamo insieme cast, staff e tutte le notizie a nostra disposizione su questo show.

Cos’è Dear Edward e come diventa una serie TV?

Nel 2010 un aereo ha un incidente e l’unico sopravvissuto di 103 passeggeri è un bambino di 9 anni olandese. La scrittrice Ann Napolitano, leggendo la notizia, dirà di essere rimasta così tanto scossa di aver voluto scrivere la storia di un bambino sopravvissuto ad un evento simile per potergli dare un lieto fine.

Da questa volontà nasce Dear Edward, romanzo del 2020 che segue il dodicenne Edward Adler, sopravvissuto ad un incidente aereo che intraprende un percorso di profonda guarigione per riuscire a superare il trauma della tragedia. Jason Katims, scrittore e produttore americano, ha trasformato il libro in dieci episodi per AppleTV+.

Chi ci sarà in Dear Edward?

Il cast di Dear Edward si compone di volti meno noti ed attori navigati cari a Katims stesso. Il giovane Edward è Colin O’Brien, che nell’anno corrente avrà anche ruoli in Wonka (nei panni del giovane Willy Wonka) e The Mothership. Ad affiancare il giovane debuttante del grande schermo ci saranno Connie Britton, che già lavorò con Katims in Friday Night Lights, e Taylor Schilling, conosciuta per i suoi ruoli in Orange is the new Black, Argo e Pam & Tommy.

Gli altri nomi noti sono Amy Forsyth, Eva Ariel Binder e Idris Debrand. Tutti questi attori interpreteranno altri personaggi le cui vite sono state profondamente cambiate dall’incidente aereo che da inizio alla narrazione: persone che hanno perso dei cari nella tragedia e che riusciranno (chissà) a superarla solo grazie al contatto umano.

A dirigere il primo episodio c’è Fisher Stevens, nome che ha alle spalle dozzine di esperienze come attore, regista e produttore. La regia degli altri episodi invece non è ancora nota.

Dove e quando arriverà Dear Edward

Come detto, Dear Edward sarà disponibile in streaming su AppleTV+ dal 3 febbraio 2023. La piattaforma prevede un abbonamento mensile ma offre una settimana di prova gratuita per consentirvi di esplorare il catalogo e le serie che più vi intrigano.

Dear Edward si compone di dieci episodi, dei quali i primi tre saranno rilasciati già dal 3 febbraio. Gli altri episodi seguiranno invece su base settimanale, lasciandoci quindi in trepidazione per la puntata successiva.

Cosa ci possiamo aspettare da Dear Edward

La serie parte da premesse tremendamente tragiche e promette un viaggio emotivo molto forte. La sfida sarà senz’altro quella di far immedesimare lo spettatore non solo in un sopravvissuto ad un evento catastrofico come un incidente aereo, ma anche in un dodicenne che all’improvviso perde tutto.

Lo stesso Jason Katims ha dichiarato di aver pianto nel vedere il prodotto finale, quindi tutti coloro che amano affrontare tematiche tragiche ed emozionali negli show che vedono possono fissare la data al 3 febbraio e cominciare questo nuovo viaggio insieme al giovane Edward.