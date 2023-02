The Last Of Us, nel trailer dell’episodio 4 Ellie e Joel affrontano un viaggi in macchia ad altro rischio

È uscito il trailer per il prossimo episodio di The Last Of Us, il loro viaggio in auto ha inizio e la posta in gioco per i due protagonisti si alza esponenzialmente, la prossima sosta sarà intensa e ricca di tensione.

Quando Joel ed Ellie si fermeranno nella prossima parte del loro viaggio in auto, la posta in gioco sarà altissima, così sembra voler sottolineare il trailer dell’episodio 4 di The Last of Us. Pedro Pascal interpreta Joel, un trafficante di armi con il compito di portare Ellie (Bella Ramsey) verso la sede di una fazione di militanti idealisti nota come le Fireflies.

Ellies, una giovane quattordicenne, sembra essere l’unico essere vivente ad essere immune alla terribile infezione che ha spazzato via quasi tutta l’umanità trasformando i colpiti dal fungo in mostri famelici e terrificanti, in questo scenario i sovversivi sono convinti che la ragazza sia la salvezza per salvare il pianeta.

Il nuovo trailer di The Last of Us

La HBO Max ha rilasciato prontamente il trailer per il nuovo attesissimo quarto episodio della prima stagione, il viaggio di Ellie e Joel si fa sempre più intenso, dopo aver lasciato lo spazio ‘sicuro’ di Bill e Frank, dopo un’episodio straziante quanto memorabile, il duo inizia un viaggio in auto ma ben presto vediamo che perdono la strada e cadono vittime di un’imboscata per mano di un gruppo ignoto e pericoloso.

Dal prossimo capitolo ci possiamo aspettare molta azione, adrenalina sfrenata, come se la caveranno i nostri protagonisti da questa brutta situazione?

Cosa scopriamo grazie al trailer dell’episodio 4?

Dopo aver lasciato la zona apparentemente sicura di quarantena a Boston, ci troviamo in una nuova importante tappa del viaggio che stanno affrontano Joel e Ellie che, una volta usciti dal Massachusetts e fatto rifornimento del necessario dal fortino di Bill e Frank, dovranno davvero iniziare a conoscersi perché davanti a loro si prospettano tempi lunghi.

Il tempo che trascorreranno insieme permetterà a entrambi di imparare l’uno dall’altra, capire il loro passato e le ferite mai rimarginate, tasti dolenti che sembrano non voler affrontare.

Ellie è veramente a digiuno del mondo là fuori, vediamo che non conosce quasi nulla di quello che era prima il mondo, inizia a esaminare con curiosità una macchina del caffè e, cosa più grave, fraintende una mappa del paese portandoli a situazione pericolosa in una nuova città, dove un gruppo di violenti gli tende una trappola in un vicolo chiuso.

Fortunatamente Joel ha molta esperienza e in generale abbiamo capito che non ripone fiducia in nessuno, così capisce l’inganno e prova a scappare dalla pericolosa imboscata, ma qualcosa va storto.

Sono costretti alla fuga a piedi in un territorio nemico ignoto e letale, Joel protegge Ellie affrontando a viso aperto le persone che gli stanno dando la caccia. Sebbene all’inizio della stagione l’uomo si sia mostrato preoccupato dalla condizione della giovane, Ellie sembra iniziare a capire l’importanza per la sua incolumità nel fidarsi di Joel.

Nuovo ingresso in The Last of Us

Dal trailer dell’episodio 4 scoriamo anche l’arrivo di un nuovo personaggio nella serie, interpretato da Melanie Lynskey, gli appassionati del videogioco si troveranno a fare i conti con una new entry mai vista prima, perché è stata aggiunta solo per l’adattamento televisivo.

Si tratta di Kathleen, leader di un gruppo di sopravvissuti che controllano con la violenza Kansas City, il primo sguardo su di lei ci da l’idea del carattere, la donna sta puntato una pistola alla testa di qualcuno per avere informazioni riguardo a un’alta persona di cui ancora non conosciamo l’identità.

Nonostante Joel ed Ellie non siano novelli al pericolo che li ha accompagnati da anni in questa nuova vita post pandemica, sembra però che questo incontro con dei sopravvissuti aggressivi possa creargli molte scocciature, potrebbe essere una sfida ardua da superare.

Non ci resta che attendere l’uscita del quarto episodio di The Last of Us lunedì prossimo su Now e Sky.