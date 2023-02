The Last Of Us, un dettaglio potrebbe aver rovino uno dei momenti più importanti di Ellie nella seconda stagione

The Last of Us presenta uno degli elementi fondamentali per il gioco, distruggendo uno dei momenti più importanti che Ellie aveva vissuto nella seconda stagione.

(*Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER per The Last of Us e The Last of Us 2*)

Si può dire con certezza che il personaggio più importante dei videogiochi di The Last of us sia proprio Ellie, nella trasposizione televisiva, infatti, la vediamo al centro della storia quando affrontiamo le parti più emozionati della trama.

Quello che forse non tutti si aspettavano, però, era che proprio uno di questi momenti di grande emotività potrebbe aver perso il suo senso di esistere proprio per la maniera in cui la serie ha deciso di mostrare un dettaglio legato alla sfera della musica, che diventava fondamentale per l’arco di crescita della giovane.

La seconda stagione è stata annunciata

Con grande entusiasmo di pubblico e critica è stata annunciata la seconda stagione di The Last of Us pochissimo dopo il debutto della prima stagione, anche se per ora non sono stati rilasciati dettagli riguardo la trama e come si evolverà la storia, è molto probabile che segua il secondo capitolo del gioco.

Si tratta di un gioco che si porta dietro terribili controversie per alcune scelte narrative che sono state divulgate prima del rilascio, però quello che rimaneva un punto fermo amato da tutti era e rimane un passaggio in particolare, che però nella trasposizione della HBO potrebbe essere stato rovinato irrimediabilmente.

Il significato svelato di una canzone ha rovinato un momento che verrà nella seconda stagione

The Last of Us ha modificato il significato della canzone “Take On Me” degli a-Ha, del 1985, parte fondamentale per il personaggio di Ellie per la seconda stagione, le canzoni anni ’80 vengono suonate alla radio come segnale di pericolo. Nella chiusura del primo episodio sentiamo suonare dalla radio “Never Let Me Down Again” e “Wake Me Up Before You Go-Go” degli Wham!, scopriamo subito che questo significa pericolo in vista.

Per la narrazione della storia, dare una connotazione di pericolo legata alle canzoni della anni Ottanta è interessante e aggiunge interesse alla trama, questo però manda a monte anche uno dei momenti più belli di Ellie nella prossima stagione.

La versione del videogioco

Nella seconda parte del videogioco, sentiamo Ellie suonare con la chitarra la melodia della canzone degli a-Ha “Take On Me” per la sua ragazza Dina, questo è un momento chiave nella relazione tra le due ma non solo, ha un significato ancora più profondo perché quella chitarra le è stata regalata proprio da Joel.

Se dovessero decidere di realizzare questa scena anche nella seconda stagione della serie tv The Last of Us, il rischio è che potrebbe non funzionare bene come nel gioco, questo perché ormai sia i protagonisti sia gli spettatori sono già stati influenzati nel pensare che sentire una canzone anni ’80 rappresenti un pericolo, stravolgendo completamente il senso di questo momento.

Possiamo ancora ben sperare però che ci abbiano già pensato a come risolvere questo dettagli, visto che proprio gli sceneggiatori della serie tv, conoscono in modo più che approfondito il videogioco, questo porta a pensare che non sia possibile che abbiano fatto un errore così grossolano.

La scelta tra l’altro di utilizzare proprio questa canzone nel trailer potrebbe essere voluta per alludere a ciò che ci aspetta, usare “Take on Me” lascia pensare che nella seconda stagione, oltre a essere affrontata la relazione tra Ellie e Dina, verrà toccato anche un argomento controverso, ovvero la morte di Joel.