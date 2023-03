Poltergeist tornerà con un nuovo remake | Il revival di Amazon

Gli spaventi più grandi degli scorsi decenni stanno tornando, e Poltergeist non fa eccezion: ecco i piani di Amazon.

Il mondo dell’horror cinematografico sta vivendo un’ottimo periodo fra nuovi film innovativi e grandi ritorni. Se da una parte abbiamo registi come Ari Aster (Hereditary, Midsommar e l’imminente Beau ha paura) o Jordan Peele (Get Out, Us e Nope) a ricontestualizzare l’horror in chiave contemporanea, allo stesso tempo tanti franchise del passato stanno rinascendo tramite delle operazioni di remake o reboot.

Insieme ad Halloween e L’esorcista, Poltergeist è uno di quei film che quasi sicuramente rivedremo nel futuro prossimo. Il film originale del 1982 di Tobe Hooper è diventato un classico ed ha portato alla nascita di due sequel ed una serie televisiva. Originariamente prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer, Poltergeist è ora proprietà intellettuale di Amazon e pare che rientra fra i nomi che l’azienda intende riproporre alle nuove generazioni.

Il ri-ritorno di Poltergeist potrebbe includere Steven Spielberg

Spielberg è l’incarnazione della fabbrica di sogni hollywoodiana e fu produttore di Poltergeist con la sua Amblin Productions, oltre che sceneggiatore insieme a Michael Grais e Mark Victor. Il giornalista Jeff Sneider ha dichiarato che Poltergeist rientra nelle priorità di Amazon e che un nuovo remake – dopo quello della 20th Century Fox del 2015 diretto da Gil Kenan – è nell’aria. Secondo Sneider potremmo assistere ad un ritorno di Spielberg nel progetto, ma non dice se in veste di sceneggiatore, regista o produttore.

Steven Spielberg esce ora dalla realizzazione e promozione di The Fabelmans, film autobiografico su un giovane ragazzo che scopre il cinema e lo utilizza come lente per vedere ed analizzare la realtà che lo circonda. The Fabelmans, che è una dedica di Spielberg ai genitori scomparsi, è anche una lettera d’amore al cinema come arte.

Sarà un sequel, un remake o un reboot?

Sfortunatamente, oltre alle dichiarazioni – affidabili sì, ma non certe – di Jeff Sneider, non si hanno altre informazioni circa il ritorno Poltergeist. Le intenzioni di Amazon non sono note neanche sul tipo di prodotto che andrebbe a creare: sarebbe una continuazione della serie originale degli anni ’80, un sequel invece del film di otto anni fa oppure un reboot per ripartire con la storia di Poltergeist da zero?

I più fantasiosi potrebbero anche pensare alla creazione di una nuova serie TV basata sull’opera originale, concentrandosi su qualche aspetto o personaggio in particolare. L’esempio più lampante di un’operazione simile è Mercoledì di Tim Burton, proposta innovativa di un franchise storico che si focalizza però solo sul personaggio di Mercoledì Addams e la rende un’icona pop giovanile di grande successo.

Solo il tempo potrà dirci se Poltergeist tornerà e, eventualmente, in che forma. Per chi porta questo film nel cuore c’è ancora tempo per molti rewatch.