Renfield, uscito l’ultimo trailer dove la situazione si fa sempre più sanguinolenta

Abbiamo un nuovo trailer di Renfield che ci mostra la relazione tossica tra il protagonista Nicholas Hoult e il suo severo padrone il Conte Dracula di Nicolas Cage.

La pellicola attesissima nelle sale, diretta da Christopher McKay, promette di rinnovare il mito di Dracula, distogliendo l’attenzione dal classico signore dei vampiri, nel nuovo trailer scopriamo l’incredibile storia di Renfield, ha servito con dedizione il suo padrone per ben 93 anni, ma adesso ha preso una cotta per la poliziotta Rebecca Quincy, così decide di riconsiderare il rapporto di lavoro con il suo capo, il suo intento è quello di… così dire: dare le dimissioni e allontanarsi da Dracula per sempre.

Ma provate voi a dare le dimissioni al Conte Dracula, ovviamente l’impresa si rivela molti più facile a dirsi che a farsi, il personaggio di Dracula interpretato da Nicolas Cage appare molto possessivo disposto a tutto pur di perpetuare questo sodalizio tra i due. Insomma, la situazione si farà bollente, soprattutto perché l’impresa di affrontare due personaggi della narrazione antica come Renfield e Dracula attraverso un racconto assolutamente innovativo con sfumature comedy è una vera impresa brillante.

Quello che scopriamo sempre dal nuovo trailer è che oltre alla storia coinvolgente, avremo anche molte scene d’azione entusiasmanti, in un intelligente stravolgimento della storia originale di Dracula, il mangiare insetti conferisce a Renfield superpoteri che lo rendono in grado di affrontare i signori del male e i lupi mannari. Inoltre, essendo stato classificato come vietato ai minori di 18 anni, non è difficile immaginarsi che le scene gore saranno più che esplorate.

Cosa sappiamo sui retroscena di Renfield?

La storia originale di Renfield è stata scritta da Robert Kirkman, lo sceneggiatore di fumetti di successo come The Walking Dead e Invincible, ma la sceneggiatura vede la penna di un altro genio del piccolo schermo Ryan Ridley, autore di Rick and Morty e Community, un mix quasi grandioso di follia, comicità e genialità, una contraddizione in termini che non vediamo l’ora di vedere. Lo stesso McKay di recente ha dichiarato che sta lavorando al progetto pensandolo come un sequel di Dracula di Tod Browning, la serie che nel 1931 diede il là a tutti i film della Universal Monsters.

Nicolas Cage ha detto di essersi ispirato al personaggio interpretato da Christopher Lee del signore dei vampiri e questo non può che farci pensare a una rivisitazione originale e spassosa di Dracula che ci porterà attraverso la storia del cinema. Al finco di Cage e Nicholas Hoult vedremo Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rouss e James Moses Black, l’anteprima di Renfield sarà presentata all’Overlook Film Festival, mentre nelle sale italiane il film arriverà il 25 maggio 2023.