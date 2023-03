Road House remake: Jake Gyllenhaal contro i campioni dell’UFC | Dietro le quinte

Il remake del film del 1989, Road House, porterà sul ring Gyllenhaal e due combattenti dell’UFC, McGregor e Hieron.

È un periodo molto attivo per Jake Gyllenhaal, alle prese di varie produzioni che vedremo nel futuro prossimo. Una di queste è particolarmente attesa ed è The Covenant di Guy Ritchie, un nome che riesce da solo a polarizzare le attenzioni di molti. Non è il solo però, e Road House non deve passare inosservato. Per quanto riguarda questo remake che viene dagli anni ’80 abbiamo dei nuovi video da dietro le quinte.

Jake Gyllenhaal interpreta Elwood Dalton, un ex combattente dell’UFC (Ultimate Fighting Championship) che finisce a lavorare come buttafuori in una roudhouse della Florida. La trama di questo remake ancora non è stata approfondita, ma se resterà fedele all’originale vedremo Dalton rimanere immischiato nel mondo criminale della cittadina e tornare infine sul ring. E su questo si focalizza il nuovo video di Road House.

Cosa vediamo dal dietro le quinte

Il behind the scenes ci era arrivato inizialmente a gennaio, dove abbiamo visto Gyllenhaal e l’artista marziale Conor McGregor sul set nella Repubblica Dominicana. Il film infatti, oltre a includere l’UFC, comprende nel cast anche McGregor, campione dell’UFC per pesi piuma e pesi leggeri, e di Jay Hieron, combattente dell’UFC. Proprio Hieron è protagonista insieme a Gyllenhaal del video pubblicato su Twitter.

Nel minuto di video vediamo il confronto fra Elwood Dalton ed il personaggio di Hieron, Jax Jetley Harris. I due si provocano durante il faccia a faccia e caricano la folla. Dalton poi afferma: “Non posso credere che mi sono allenato sei settimane per questa stronzata. Per combattere questo stronzo. Datemi la cintura subito”. La scena è stata filmata di fronte al vero pubblico dell’evento UFC 285, insieme ad un combattimento fra i due.

Cast, regia e data di Road House

Road House è stato descritto come un “re-imagining”, quindi una re-interpretazione del film originale piuttosto che un remake puro. Sarà diretto da Doug Liman (Mr. & Mrs. Smith, Edge of Tomorrow – Senza domani) e vedrà nel cast Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Gbemisola Ikumelo, Daniela Melchior, Travis van Winkle, Arturo Castro, Beau Knapp, Darren Barnet, JD Pardo, BK Cannon e Kevin Carroll, oltre ai già citati McGregor e Hieron.

Il film originale era diretto da Rowdy Herrington e comprendeva nel cast Patrick Swayze nel ruolo del protagonista, Kelly Lynch, Sam Elliott e Ben Gazzara. Solo il futuro ci dirà quanto il nuovo film si distaccherà dal Road House del 1989.

Non c’è ancora una data di uscita annunciata per Road House, ma la produzione è cominciata nell’agosto del 2022 e ci aspettiamo quindi una distribuzione entro un anno da adesso.