Cinema Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno è completo | Lo dice il regista Di Federico Del Ferraro - 9

Tutto è pronto per il ritorno di Ethan Hunt e delle sue missioni impossibili, a breve nelle sale cinematografiche.

Mission: Impossible – Dead Reckoning è l’ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt, l’infallibile agente dell’Impossible Mission Force interpretato da Tom Cruise. Quest’ultima missione verrà divisa in due parti con Dead Reckoning – Parte uno in arrivo nei cinema in questo luglio. Pochi giorni fa infatti Christopher McQuarrie, sceneggiatore e regista di entrambe le parti, ha annunciato la chiusura della post-produzione su Dead Reckoning – Parte uno, condita da un’immagine inedita di Ethan Hunt in bianco e nero.

Il film arriva dopo un’attesa di cinque anni dall’ultimo episodio della saga, Mission: Impossible – Fallout (anch’esso diretto da McQuarrie, così come il Rogue Nation), dopo aver subito svariati ritardi per via della pandemia COVID che ha rallentato l’intera filiera cinematografica e molto altro. Questi ritardi però hanno dato tempo a McQuarrie di lavorare preventivamente a Dead Reckoning – Parte due, che arriverà prima di quanto si pensi.

Le parole di Christopher McQuarrie su Instagram

Christopher McQuarrie ha speso doverose parole di elogio e ringraziamento per tutti quelli coinvolti nel progetto Dead Reckoning. “Mission: Delivered”, dice il regista su Instagram, “Congratulazioni al miglior cast e crew del pianeta e grazie per aver accettato”. Ringrazia anche le famiglie e gli amici per il loro amore ed il loro supporto, e ovviamente anche la casa di produzione per la loro fiducia: “Grazie alla Paramount Pictures per aver creduto nell’impossibile”. A McQuarrie piacciono i giochi di parole.

Queste parole accompagnano un’immagine nuova di zecca che ritrae Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt mentre corre su una stretta strada cittadina (probabilmente a Venezia), dietro di lui un tripudio di luci dalle quali sta probabilmente scappando. L’immagine è in bianco e nero, e non possiamo fare a meno di chiederci perché McQuarrie l’abbia scelta per annunciare il completamento di Dead Reckoning – Parte uno. Che si tratti di un frame dal finale del film, o potrebbe trattarsi di una delle ultime scene girate per il film? O ancora, più semplicemente, è stata solo scelta per la sua bellezza estetica?

Cast e data di uscita di Dead Reckoning – Parte uno

Dead Reckoning – Parte uno vede il ritorno dell’eroe della vicenda, Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Ad accompagnarlo i suoi alleati più fidati: Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt tornano nei loro ruoli per il film. Si aggiungono al cast anche Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Greg Tarzan Davis e Cary Elwes.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno sarà nelle sale cinematografiche italiane tra un mese, dal 12 luglio 2023. Il suo sequel, Dead Reckoning – Parte due, lo seguirà a breve distanza (considerando i tempi cinematografici) e arriverà il 28 giugno 2024.