Cinema Fast & Furious 11: Vin Diesel conferma la data di uscita del film Di Daniela Vindigni - 11

Allacciate le cinture e preparatevi a correre con Toretto: ecco quando uscirà Fast & Furious 11.

La star della serie cinematografica più adrenalinica di sempre, Vin Diesel, ha condiviso con i suoi fan l’attesissima data di uscita e il concept art del prossimo sequel Fast & Furious 11.

In un suo post di Instagram l’attore ha, infatti, confermato l’uscita del film prevista per il 4 aprile 2025. Questa data segna l’inizio di una stupefacente serie di blockbuster che entusiasmeranno il pubblico nella stagione estiva dello stesso anno.

Con una produzione già giunta al termine, dal momento che si è sviluppata parallelamente a quella di Fast X, l’attesa per Fast & Furious 11 è ormai alle stelle, con i fan bramosi di rivivere l’emozione pura, l’adrenalina e di scoprire cosa spetterà ai protagonisti della saga.

Fast X, uscito a maggio, ha, inoltre, aperto la strada verso il finale dell’intera serie, che si pensava sarebbe arrivato proprio con Fast & Furious 11. Tuttavia, Vin Diesel ha lasciato presumere un epilogo diviso in tre parti, che andrà a sciogliere i dubbi sorti riguardo i destini di diversi personaggi lasciati aperti da Fast X.

Fast & Furious 11: L’ultima corsa?

La Universal, lo stesso Vin Diesel e il suo team hanno, dunque, stabilito una divisione in tre parti di quello che si sarebbe dovuto verificare nel solo Fast X. Così il film ancora disponibile nelle sale, si è interrotto lasciando tutti con l’amaro o l’acquolina in bocca, in attesa di conoscere cosa accadrà a Dominic Toretto e Little B.

Molto probabile è, allora, che Fast & Furious 11 si concentri su queste storie lasciate a metà, e che tutti i nodi vengano finalmente al pettine, mentre continua la lotta contro l’estroso cattivo di Jason Momoa, Dante.

Potrebbero tornare Luke Hobbs e il Signor Nessuno

Dopo la tumultuosa faida pubblica con Vin Diesel e il suo rifiuto di continuare nel franchise, i fan di Fast and Furious possono gioire poiché Dwayne Johnson, meglio noto come “The Rock”, riprenderà il suo iconico ruolo di Luke Hobbs nel prossimo capitolo della saga. La scena post-credits di Fast X sarà fondamentale per il futuro della serie, poiché promette di unire Hobbs con Dom Toretto e il resto della sua banda in una lotta contro un nemico comune. Inoltre, l’alleata precedente di Dom, Cipher, potrebbe sorprendentemente diventare un alleato, grazie ai suoi misteriosi legami con Giselle.

Un’altra questione che è rimasta irrisolta in Fast X è la posizione del Signor Nessuno. Il personaggio di Kurt Russel è stato notabilmente assente nel decimo film, ma Fast and Furious 11 potrebbe finalmente rispondere alle domande sul suo destino e sul suo ruolo, mentre la saga raggiunge il suo culmine finale.