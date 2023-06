Cinema John Wick 4: rivelata la data di uscita in streaming | Il futuro del franchise Di Federico Del Ferraro - 8

L’ultimo capitolo della saga action John Wick arriverà in streaming a breve mentre il brand prepara il suo futuro.

John Wick, dopo aver mostrato al mondo come fare film action innovativi sul grande schermo, vuole rispiegarcelo anche in streaming. La saga sull’assassino interpretato da Keanu Reeves è iniziata nel 2014 col primo film diretto da Chad Stahelski, che ha poi continuato ad alzare l’asticella in ogni suo sequel fino al quarto capitolo distribuito da Lionsgate durante lo scorso marzo. Ora John Wick come franchise è sull’orlo di una grossa espansione fra altri sequel, serie TV e spin-off.

In mezzo a questo turbinio di progetti si inserisce la distribuzione in streaming di John Wick 4. Il quarto capitolo arriverà su Starz, un servizio che però in Italia è stato interrotto dopo varie mutazioni (da StarzPlay, a Lionsgate+, a MGM+) ed è stato inglobato da Mediaset Infinity+ e Prime Video. Questo significa che MGM+ è diventato un canale apposito sui servizi streaming citati in cui vengono catalogati i film venuti fuori dal gruppo Lionsgate, fra cui anche John Wick 4. Infine, dopo altri mesi di esclusività, è molto probabile che John Wick 4 arriverà anche su Netflix come già successo per i capitoli precedenti. La data da fissare sul calendario è il 26 settembre 2023.

Gli altri progetti con relative date di uscita

John Wick finora è “soltanto” una saga cinematografica, ma questo cambierà presto. Il successo strepitoso dei quattro lungometraggi, che insieme hanno incassato un totale di un miliardo di dollari (quasi la metà della cifra totale), hanno portato alla nascita di ben due progetti satellite: il primo, il film spin-off Ballerina, arriverà nel 2024 e seguirà la ballerina Rooney nella sua missione di vendetta. Il film sarà ambientato fra il terzo ed il quarto capitolo della saga di John Wick e vi parteciperanno, oltre a Ana de Armas nel ruolo protagonista, anche Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick e Anjelica Huston.

Il secondo grande progetto del Wick-verse è The Continental: From the World of John Wick, serie televisiva che tornerà indietro nel tempo ed esplorerà la nascita del famoso hotel e la gioventù di Winston Scott, originariamente interpretato da Ian McShane. Nella serie il personaggio avrà il volto di Colin Woodell e vi prenderanno parte anche Mel Gibson, Peter Greene e Katie McGrath. The Continental, che in Italia arriverà su Prime Video, è previsto per il settembre 2023, lo stesso mese della distribuzione di John Wick 4 in streaming.

Infine, sappiamo che Lionsgate, Chad Stahelski e lo stesso Keanu Reeves stanno già lavorando allo sviluppo di John Wick 5, e anche se dovremo attendere per saperne di più sul quinto capitolo della saga, siamo certi che questo team darà tutto per offrirci un’esperienza degna del nome John Wick.