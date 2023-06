News Allarme rosso Kate Middleton: ammissione pubblica “salute è a rischio” Di Ambra Ferri - 18

Kate Middleton sembra essere arrivata al suo limite: la Principessa, infatti, avrebbe sfiorato l’esaurimento. Ecco cosa è successo.

Cosa sta accadendo nella vita di Kate Middleton? È una delle domande a cui la stampa britannica sta cercando di rispondere negli ultimi mesi. La principessa sembra camminare sul filo del rasoio della salute mentale e fisica.

In questi giorni, poi, ha fatto davvero preoccupare i fan, ancora più del solito. Infatti, una sua frase non è di certo passata inosservata, scatenando numerose teorie sul suo stato di salute. Kate Middleton sta male e sta cercando di comunicarlo?

Ormai abbiamo imparato che nelle famiglie reali spesso si tende di nascondere la polvere sotto il tappeto. A testimoniare ciò che accade in quella inglese è stato Harry attraverso il suo libro rivelatorio Spare: il minore, che ha aperto le porte del Palazzo ai sudditi.

Kate Middleton sull’orlo di un precipizio

A far preoccupare la stampa e il popolo questa volta è Kate Middleton, che durante la visita ufficiale al Windsor Family Hub ha parlato coi genitori dei bambini ricoverati per problemi di salute, rivelando molto di sé. Sappiamo quanto la principessa si attenta alla salute dei bambini e attiva per la prevenzione delle malattie nei più piccoli. In quell’occasione, però, Kate non è apparsa in buone condizioni fisiche.

Alcuni sudditi sono preoccupati per il suo aspetto e temono che stia nascondendo qualcosa. Da tempo si vocifera che la principessa del Galles stia poco bene sia fisicamente che mentalmente: il suo stato di salute precario sarebbe testimoniato dall’eccessiva perdita di peso avvenuta nell’ultimo anno. Sappiamo che è sempre una grande appassionata di sport, nonostante questo, non è mai stata magra come ora, ecco perché alcuni temono che stia nascondendo qualcosa.

Perché la principessa del Galles sta male

Proprio mentre visitava i bambini del Windsor Family Hub, Kate fatto un discorso sullo stress, sottolineando l’importanza di “carpire alcuni consigli”. Lei lo sa bene, infatti ha partecipato a corso sulla gestione dello stress con alcune madri della comunità punjabi, dove avrebbe detto: “Verrò qui e raccoglierò alcuni consigli!“. Il contatto umano, ha ricordato, può “riscaldare” e calmare in situazioni di profonda crisi.

Insomma, Kate somiglia sempre di più a Lady Diana: è una principessa umana, in grado di cogliere e capire in prima persona le difficoltà emotive e fisiche. La sua estrema sensibilità ed empatia le permettono di comprendere anche le situazioni più gravi e portare conforto alle famiglie. Nonostante questo, alcuni si chiedono se anche lei stia passando un brutto momento. Secondo alcuni non ci sono più dubbi: Kate non è nel suo momento migliore.