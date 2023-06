News Funerali di Silvio Berlusconi: gli assenti fanno scoppiare la bomba | Caos prevedibile Di Mia Lonigro - 12

I funerali di Silvio Berlusconi hanno destato l’attenzione dei media nazionali ed internazionali. Ecco chi c’era e i grandi assenti.

Il 14 giugno sono stati celebrati i funerali dell’ex Premier Silvio Berlusconi al Duomo di Milano al cospetto di una piazza gremita di sostenitori ma anche di molti detrattori. L’uomo dopo essere stato ricoverato per accertamenti venerdì scorso ha avuto un forte tracollo nel weekend ed è scomparso il 12 giugno.

Berlusconi soffriva di una leucemia cronica che poi combinata alla polmonite ha definitivamente messo fine alla vita dell’ex Premier. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio di chi per anni lo ha seguito nelle sue attività imprenditoriali e politiche.

In effetti, la figura di Berlusconi è radicata nel sistema economico e politico italiano ormai da trent’anni e per questo e altre motivazioni che il Cavaliere è stato un personaggio altamente divisivo. Fondatore di Mediaset, presidente del Milan, Berlusconi è stato Premier per ben quattro volte.

Ma l’uomo è anche noto per le sue numerose relazioni con donne parecchio più giovani di lui e per la sua famiglia a dir poco numerosa. E’ stato sposato due volte ed in totole ha ben cinque figli tutti impegnati nelle attività di famiglia. Le donne che hanno fatto parte della sua vita erano presenti al funerali così come una serie di personaggi famosi che in qualche modo avevano incrociato la loro vita con quella del Presidente.

I vip ai funerali di Berlusconi

Oltre ai cinque figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Sivio, Barbara, Eleonora e Luigi, apparsi vicini e tristi durante le esequie dell’ex presidente c’erano una sfilza incredibile di Vip per dargli l’ultimo saluto. Presenti all’appello Maria De Filippi seduta in seconda fila con la nuora Silvia Toffanin, così come Barbara D’Urso immortalata in posizione decadente dalle telecamere della tv. Non sono mancati conduttori come Gerry Scotti ed Ezio Greggio così come la triade Ilary Blasi, Nicola Favino e la loro manager Grazia.

Oltre a diverse cariche dello stato come Mattarella, erano presenti anche le due ex mogli di Silvio Berlusconi così come Francesca Pascale compagna di Silvio per lungo tempo ora sposata con Paola Turci. L’attuale compagna Marta Fascina, intanto, è apparsa molto commossa mano nella mano con Marina mentre si sostenevano a vicenda.

Altri Vip alle esequie e gli assenti

La parata Vip ha visto anche giungere al Duomo di Milano Flavio Briatore con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci così come la coppia Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini. Altri vip all’appello sono stati Alba Parietti, Cristina D’Avena e la famiglia di Mike Buongiorno molto vicino all’ex Premier.

Grandi assenti invece presentatori come Paolo Bonolis o Alessia Marcuzzi in Mediaset per moltissimi anni sebbene non siano note le motivazioni. Mancavano anche diversi politici avversari come Conte, il quale ha annunciato in anticipo che non avrebbe presenziato ai funerali di Silvio Berlusconi.