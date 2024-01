“Una pornostar”, Antonella Mosetti ha cambiato lavoro: pioggia di critiche | Adesso pure questa…

Antonella Mosetti nel pieno della bufera mediatica dopo che è trapelato un video di lei piuttosto bollente, è una ‘pornostar’.

Ogni giorno il web si indigna per qualcosa, e stavolta è toccato ad Antonella Mosetti: la showgirl, volto conosciuto sia in Rai che in Mediaset, è stata ricoperta di insulti dopo un video molto osé che ha pubblicato su Instagram.

Poco dopo la pubblicazione del video sono arrivate orde di utenti indignati che hanno commentato questo suo cambio di carriera in maniera sprezzante, increduli di ciò che stavano vedendo.

In effetti molti non si aspettavano questa “rivoluzione”: Mosetti ha cambiato totalmente lavoro e ha deciso di sfruttare ciò che ha per cambiare carriera.

Ma cosa è accaduto alla showgirl? Il video non lascia spazio a fraintendimenti, ma c‘è un motivo preciso per cui lo ha fatto. Ecco cosa è successo davvero.

Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è una showgirl romana che ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1993, ricoprendo ruoli minori in film come Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più. Nel 1997 è stata una ballerina di Ciao Darwin, poi nel 2001 ha condotto insieme a Mie Bongiorno e il Gabibbo Paperissima Sprint. Nel 2006 ha condotto il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti, mentre più di recente, nel 2016, ha partecipato con la figlia Asia alla prima edizione de Il Grande Fratello VIP.

Ormai lontana dai riflettori da diversi anni, la showgirl ha raccontato che è molto attiva su OnlyFans e che guadagna molto bene grazie al suo corpo. In una delle ultime interviste rilasciate, Mosetti ha rivelato che con un nudo integrale riesce a portarsi a casa anche 10.000 euro in un mese. La showgirl si è detta molto contenta della sua scelta, ma a quanto pare gli utenti non la pensano allo stesso modo.

La nuova vita della showgirl

Dopo un recente video pubblicato su Instagram, la showgirl è diventata il centro di un’aspra bufera mediatica per i suoi atteggiamenti che hanno sconvolto gli utenti del web. Nel video, pubblicato sul suo profilo, Mosetti si mostra in lingerie in atteggiamenti molto provocanti. Si tratta ovviamente di un video utilizzato per attirare nuove persone sui suoi canali a pagamento, ma agli utenti ha dato fastidio che la donna pubblicasse un invito, secondo loro, troppo esplicito.

Così tra i commenti c’è chi dice che è “imbarazzante” e anche “volgare”, chiamandola persino “pornostar”, e c’è poi chi si dice dispiaciuto perché a detta di molti avrebbe fatto una brutta fine. Sembra che molti si aspettavano da lei un ritorno sulle scene, in televisione, ma Mosetti ha scelto di percorrere un’altra strada e ne va fiera. Sul web intanto le discussioni continuano e vedono scontrarsi chi la sostiene nel suo nuovo progetto e chi invece avrebbe voluto altri piani per lei.