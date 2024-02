Marco Mengoni, storia d’amore con Mahmood: il video che li inchioda | Non solo sguardi

Si parla tanto della presunta storia d’amore tra Marco Mengoni e Mahmood, ma cosa c’è di vero? Oltre gli sguardi è successo molto di più.

Sanremo non è solo il festival della canzone italiana, ma anche degli scandali, delle frecciatine e delle rivincite. Negli ultimi giorni a riempire le pagine dei giornali di gossip è la presunta storia d’amore tra Marco Mengoni e Mahmood.

La notizia ha fatto talmente scalpore che è (quasi) riuscita a oscurare la multa da 175 mila inflitta da Agcom alla Rai. Il motivo? Amadeus e Chiara Ferragni avrebbero fatto pubblicità occulta a Instagram durante l’edizione passata del Festival.

Si può dire che ormai buona parte degli italiani segue il Festival per vedere in diretta gli scivoloni di Amadeus e dei co-conduttori, e possibilmente anche degli artisti in gara.

Ma ora gli sguardi tra Mahmood e Marco Mengoni stanno oscurando tutto il resto: ecco cosa c’è di vero e da quanto va avanti questa “storia”.

Il loro legame

I fan dei due artisti sa che c’è già qualcosa che li lega: i due si appoggiano presso lo stesso ufficio stampa, ma si tratta della cosa minore ovviamente. Il fatto è che Mengoni e Mahmood hanno collaborato diverse volte: il cantante milanese ha scritto alcuni dei pezzi più amati interpretati dal cantante di Ronciglione, come Hola, Rivoluzione, Duemila volte e Dialogo tra due pazzi.

Entrambi hanno un grande fascino e sanno conquistare il pubblico solo con uno sguardo; sarà per questo che si sta parlando così tanto del loro legame, alludendo al fatto che i due stiano in realtà vivendo una storia d’amore in gran segreto. A Sanremo ci sono stati degli sguardi che hanno fatto scoccare la scintilla dell’immaginazione del pubblico.

Marco Mengoni e Mahmood: cosa c’è di vero?

Ma quindi c’è del tenero tra i due artisti oppure no? Sicuramente tra i due c’è una buona amicizia visto che hanno collaborato diverse volte, ma di più ancora non ci è dato sapere. Qualcuno ha sottolineato che gli sguardi che si sono scambiati a Sanremo potrebbero nascondere ben più di un’amicizia, ma è anche vero che potrebbero essere stati semplicemente un gesto di complicità e augurio da un’artista a un altro.

Sicuramente vista la volontà forte di entrambi di rispettare la privacy di sé e dei propri cari, sarà difficile che uno dei due effettivamente riveli qualcosa; è più probabile, nel caso, che un segreto venga paparazzato quando meno se lo aspettano. Per ora comunque chi sperava che tra i due ci fosse una storia d’amore deve mettersi l’anima in pace: non ci sono motivi per credere che sia così, ma la speranza, come si dice, è sempre l’ultima a morire.