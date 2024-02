L’altra donna di Amadeus, gli ha dato una figlia: ecco chi è la donna ‘segreta’ | Giovanna lo ha saputo fin da…

Tutti conosciamo Amadeus e sua moglie Giovanna, ma chi è l’altra donna da cui ha avuto una figlia? La forza di Giovanna.

Sanremo si è concluso e Amadeus ha detto addio alla conduzione del Festival dopo 5 edizioni. L’emozione è stata tanta, ma il conduttore è pronto a imbarcarsi verso nuove avventure.

Con lui, sempre al suo fianco, c’è la moglie Giovanna: i due ormai sono inseparabili da più di 20 anni, anche se si sono sposati 13 anni fa. Inizialmente i due hanno provato a nascondere la relazione, poi hanno cominciato a mostrarsi agli eventi mondani insieme.

La coppia ha un figlio, José, che quest’anno ha compiuto 15 anni. Anche lui era presente al Festival di Sanremo, e come sua madre Giovanna ha supportato il padre dal pubblico fin dalla prima edizione.

Ora però è emerso che il conduttore ha un’altra figlia, e non è della moglie Giovanna: Amadeus ha un’altra donna nella sua vita. Ecco chi è l’altra figlia misteriosa.

La relazione con Giovanna

Durante le diverse edizioni del Festival Amadeus ha fatto molte dediche a sua moglie e suo figlio. Il conduttore e Giovanna Civitillo si sono conosciuti a L’Eredità: lei era una ballerina del programma, e Amadeus si innamorò subito di lei. Le chiese di uscire in un modo molto particolare: scrivendole un bigliettino per invitarla a prendere un caffè. Lei ha risposto sì e, dopo un lungo corteggiamento, i due sono diventati inseparabili.

I due si sono uniti in matrimonio civile nel 2009, nello stesso anno in cui è nato José, e oggi il loro amore è più forte che mai. È emerso però che Amadeus ha un’altra donna nella sua vita, molto importante per lui visto che ha avuto una figlia con lei. Ma di chi si tratta e che ruolo ha nella quotidianità del conduttore?

Chi è l’altra donna di Amadeus

Il conduttore di Sanremo ha anche un’altra figlia: si chiama Alice Sebastiani ed è nata nel 1997. Ma chi è sua madre? Si tratta dell’ex moglie del conduttore, Marisa Di Martino. I due si sono sposati nel 1993 e 4 anni dopo hanno avuto una figlia, poi nel 2007 si sono separati. Amadeus e Alice sono molto legati e lo dimostra il profilo Instagram della ragazza, pieno di foto insieme al padre nei momenti più importanti della sua vita, tra i quali la laurea. Ma nelle foto non ci sono solo il conduttore e Alice.

Infatti in alcune foto compare anche Giovanna: Alice e l’attuale compagna del padre hanno legato e Giovanna, come Amadeus, supporta la ragazza in tutto e per tutto. Alice ha avuto la fortuna che la sua famiglia allargata andasse d’accordo e non potrebbe essere più felice. Ma che fine ha fatto Di Martino? La donna non frequenta i social e non ha profili su cui pubblica foto, quindi è difficile dire di cosa si occupi ora. Sicuramente ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, e non è chiaro in che rapporti sia rimasta con Amadeus.