Skam 7, ecco quando arriva la nuova stagione: dopo Asia chi ci sarà? | Tutto quello che devi sapere

È da poco uscita la sesta stagione di Skam Italia, ma già si parla della settima; ecco quello che devi sapere. Chi sarà il protagonista?

Skam è una delle serie tv più seguite dai telespettatori italiani. Nata come esclusiva TIMvision, la serie ora viene trasmessa in streaming su Netflix ed è diventato un prodotto originale della piattaforma.

Parte di un franchise che ha preso vita dall’omonima versione norvegese, Skam Italia racconta della vita giornaliera degli studenti di un liceo di Roma e affronta diverse tematiche adolescenziali.

Le prime cinque stagioni della serie seguono ciascuna un ragazzo o ragazza della prima generazione, ovvero i personaggi che ci vengono presentati nella prima stagione. La sesta stagione invece tratta dei ragazzi della seconda generazione, i quali hanno due anni in meno dei personaggi iniziali.

La sesta stagione è approdata da neanche un mese su Netflix e i fan chiedono già nuovi episodi. Ecco cosa sappiamo della settima stagione e chi sarà il prossimo protagonista.

Skam 6: il finale

La protagonista della sesta stagione è Asia (Nicole Rossi), componente del gruppo formato da Viola, Fiorella e Rebecca. Quest’ultima stagione affronta il tema dei disturbi alimentari e in particolare l’anoressia nervosa da cui è affetta la protagonista. Asia, nonostante le difficoltà, riesce a cominciare un percorso per guarire, supportata dalle sue amiche e da Giulio, un nuovo ragazzo del liceo che nasconde un passato molto difficile.

Nel finale di stagione vediamo finalmente Giulio e Asia riappacificarsi durante la festa a Fregene. La ragazza ha deciso finalmente di andare in terapia per curare la sua anoressia e decide di festeggiare salutando tutti i suoi amici prima della partenza. Asia sceglie di dare una seconda possibilità a Giulio, e lui le promette che la andrà a prendere al termine del suo percorso.

Skam 7: ecco cosa ci aspetta

Purtroppo non ci sono ancora notizie certe sulla settima stagione di Skam e tutti stanno col fiato sul collo a Netflix per saperne di più. Visto il successo delle stagioni precedenti, però, è difficile pensare che la serie tv non verrà rinnovata ancora una volta. Difficile dire quando potrebbe uscire, ma probabilmente non prima della metà del 2025. Ma veniamo ora alla domanda più importante: di cosa parlerà la settima stagione e chi sarà il protagonista?

Alcune indiscrezioni vedono Fiorella (Benedetta Santibelli) come nuova protagonista, insieme al suo interesse amoroso Jorge (Cosimo Longo). Altri sostengono invece che sarebbe più interessante approfondire la storia di Rebecca (Maria Camilla Brandenburg) e il suo rapporto con Fiamma. Chiunque sarà il protagonista, i fan della serie non vedono l’ora di tuffarsi di nuovo nell’atmosfera delle scuole superiori e vivere le difficoltà degli adolescenti. Non appena usciranno i nuovi episodi, la settima stagione sarà disponibile in streaming su Netflix.