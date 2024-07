Michelle Hunziker, pubblica la foto con la figli Aurora ma c’è un dettaglio assurdo: devi girarla per vederlo | La guarderai con occhi diversi

Michelle Hunziker pubblica una foto con la figlia Aurora ma c’è un dettaglio assurdo che vedi solo se la giri, adesso la guarderai con occhi diversi.

Vacanza e relax per la conduttrice Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Le due si sono prese una pausa dagli impegni quotidiani e dai rispettivi ruoli di mamme per un weekend davvero speciale.

Sui profili social, le due hanno pubblicato una foto che le ritrae sorridenti sulla barca, appena risalite da un tuffo nelle acque del Mediterraneo.

La foto, vista da un’altra prospettiva, nasconde però un dettaglio inaspettato.

Quale è il mistero che si nasconde dietro allo scatto fotografico e quale è il motivo per cui le due donne sono in vacanza?

Michelle e la figlia Aurora al matrimonio di Diletta Leotta: la foto in barca nasconde un dettaglio inaspettato

Nata a Sorengo, un piccolo comune svizzero del Canton Ticino nel distretto di Lugano nel gennaio del 1977, Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Nel 1996, appena ventenne, Michelle ha dato alla luce Aurora Ramazzotti, nata dall’amore con il cantante e marito Eros.

Arrivata al successo in giovane età, Michelle è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Con due matrimoni alle spalle e tre bellissime figlie, la conduttrice svizzera ha oggi quarantasette anni ed è nonna di un bambino di un anno, il piccolo Cesare figlio della figlia Aurora. Sia Aurora sia Michelle hanno preso una pausa dai loro ruoli di mamme per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta. Le foto che hanno scattato sui social hanno già conquistato tutti, soprattutto per un dettaglio nascosto.

Chi ha scattato la foto a Michelle e Aurora? I fan commentano la presenza in barca di un’altra persona

La seconda foto condivisa sui social mostra un’angolazione differente rispetto al primo scatto. La seconda immagine mostra infatti chi sta scattando la foto: Chiara Ferragni. Anche lei al matrimonio di Diletta Leotta, Chiara per una volta invece di essere davanti all’obiettivo si è offerta di essere lei a scattare la foto.

Il weekend delle tre donne, che festeggiando sull’isola del Mediterraneo Loris e Diletta, sta procedendo nel migliore dei modi a giudicare dagli scatti sui social. Sempre Michelle ha anche condiviso un video delle meravigliose nozze della conduttrice Diletta Leotta.