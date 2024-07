Temptation Island, nuova segnalazione gravissima: la coppia rischia l’eliminazione dopo quello che ha fatto | Dovevano pensarci prima

Una coppia a Temptation Island sta rischiando la squalifica dopo le gravissime segnalazioni appena uscite, ci sono le prove e sono pericolose.

Il reality show più caldo dell’estate è iniziato da neanche una settimana e già circolano numerose indiscrezioni che potrebbero mettere in crisi una coppia. Nella prima puntata abbiamo avuto modo di avere solo un assaggio del carattere e delle dinamiche tra i concorrenti ma dalle prossime puntate avremo la sostanza.

Non sono mancati, e non mancheranno di certo più avanti, gli altarini svelati tra le coppie che già le fanno iniziare a scoppiare, una colonna sonora adatta per ogni occasione e le bizzarre alleanze tra maschi che si confrontano su come approcciare le ragazze di loro interesse. Tra tutta questa ordinaria amministrazione legata a Temptation Island, c’è una novità mai vista prima.

Dopo neanche una settimana dal suo inizio, il reality potrebbe già restare orfano di una coppia. Secondo diverse indiscrezioni, infatti, due concorrenti starebbe rischiando grosso per un grave errore commesso. A sottolineare la vicenda è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, in video postato sui social, ha apertamente (e letteralmente) indicato i colpevoli.

A causa di un loro grave errore che va contro l’intero regolamento della trasmissione, questa coppia potrebbe presto dire addio definitivamente allo show. Un’esperienza mai vista prima a Temptation Island ma che renderebbe questa nuova edizione unica nel suo genere, se la squalifica verrà resa ufficiale.

La segnalazione

Pochi giorni fa, Alessandro Rosica ha pubblicato una breve clip dove indica personalmente la coppia che ha sbagliato e che potrebbe essere eliminata a breve dallo show, affermando di avere: “Le prove al 100% e sono super mega fake”. Nel video, si vede che Rosica punta il dito contro due concorrenti che, guardando più attentamente, potrebbero essere Vittoria Bricarello e Alex Petri.

Dal momento che nel video non vengono mostrati i nomi e le immagini sono sfocate con un’inquadratura non proprio in primo piano, è bene sottolineare che stiamo parlando di un’ipotesi e che Vittoria ed Alex potrebbero essere i concorrenti protagonisti delle indiscrezioni riguardanti una possibile eliminazione dallo show ma ancora non abbiamo nulla di ufficiale.

Altre fonti

Poche ore fa, inoltre, a parlare di una plausibile futura squalifica di una coppia da Temptation Island è stato anche un altro esperto di gossip, ovvero Biagio D’Anelli. L’uomo non ha detto chiaramente il nome dei ragazzi coinvolti ma ha confermato che c’è una coppia che rischia davvero grosso per via di un grave errore commesso.

D’Anelli ha svelato che una coppia è entrata nel programma in modo scorretto perché la loro storia non è in crisi. Dal momento che Temptation Island è un reality dedicato alle coppie che stanno per scoppiare, non si può prendere in giro la redazione facendo finta di essere in crisi solo per partecipare al programma. Vedremo nelle prossime puntate se l’indiscrezione verrà confermata e se la coppia interessata lascerà lo show.