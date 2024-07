Isola dei Famosi, l’annuncio delle nozze dell’ex naufrago: dopo l’isola era sparito e adesso sgancia la bomba | Pronto a…

Dall’Isola dei Famosi all’altare, uno degli ex naufraghi ha da poco svelato di convolare a nozze tra pochissimi giorni, era sparito dai radar.

Il reality più tosto di Canale 5 non è certo un trampolino di lancio per chi vuole sfondare nel mondo dello spettacolo, dato che si chiama L’Isola dei Famosi e prevede concorrenti già ben noti al pubblico italiano. Tuttavia, non è detto che dopo la trasmissione non ci siano delle novità nelle vite degli ex naufraghi.

È questo il caso di un ex naufrago in particolare che è passato dalle difficoltà estreme dell’Isola all’ansia pre-matrimonio. Infatti, pochi giorni fa è stato proprio il diretto interessato ad annunciare le sue imminenti nozze e si sta preparando ad affrontare uno dei momenti sì più belli della vita di qualcuno, ma anche uno dei più complicati e pieni di responsabilità.

In questa estate 2024, i fiori d’arancio non fanno altro che sbocciare e dopo che li abbiamo visti fiorire sia per Diletta Leotta e Loris Karius che per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso è il turno dell’ex naufrago e della sua fidanzata con la quale sta da alcuni anni. Dopo l’esperienza dell’Isola, l’uomo era sparito dai radar e ora è ritornato con una notizia bomba.

Le imminenti nozze sono una novità inaspettata ma lieta e non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più. Tuttavia, potrebbe essere piuttosto complicato dal momento che i diretti interessati sono molto schivi e amano la loro privacy. Sia lui che lei non amano mettersi in mostra e se di lui sappiamo qualcosa perché famoso, di lei si sa veramente pochissimo.

Arriva il matrimonio anche per lui

I fiori d’arancio stanno per sbocciare il vincitore dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, vale a dire Nicolas Vaporidis. L’attore romano è diventato celebre grazie al film Notte prima degli esami (2006) e l’enorme successo lo ha letteralmente travolto. In 20 anni di cinema, Nicolas ha girato 46 film ma ad un certo punto ha capito che quella vita non era più la sua.

Per diverso tempo Vaporidis non si è fatto più vedere, proprio perché aveva capito che la sua esistenza non lo rendeva più felice e che il tempo dell’attore era terminato. Durante la pandemia, Nicolas Vaporidis ha compreso che doveva cambiare aria e così si è trasferito a Londra, dove vive e possiede due ristoranti (più un terzo a Milano).

La futura sposa

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, Nicolas Vaporidis ha svelato che tra due settimane circa convolerà a nozze con Ali Rinaldo, la fidanzata con la quale ha condiviso gli ultimi anni della sua vita. Di questa futura sposa si sa ben poco, sia perché il suo profilo social di Instagram è chiuso che per l’estrema riservatezza di entrambi.

Il futuro sposo ha rivelato che Ali è metà inglese e metà italiana e ha confessato che questa ragazza gli ha cambiato la vita, facendogli capire chi era veramente e accettandolo per quello che è. Del matrimonio non si sa nulla tranne che si farà tra circa due settimane, sperando di scoprire altri dettagli in merito quando avverrà. Questo non sarà il primo matrimonio di Nicolas Vaporidis perché si era già sposato nel 2012 con Giorgia Surina, dalla quale ha divorziato due anni dopo.