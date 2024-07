Andrea Damante, “È sotto un treno” e nella notte fa il gesto clamoroso: lo hanno visto tutti ma nessuno lo ha fermato | Se l’è presa…

Gesto estremo di Andrea Damante nella notte a Ibiza, ecco quello che hanno visto tutti, “È sotto un treno per…”, clamoroso quello che è successo.

“È sotto un treno“. Così esordiscono le notizie su Andrea Damante. L’uomo, che in questi giorni è in vacanza a Ibiza, ha suscitato l’interesse del gossip, attirando su di sé l’attenzione.

Dopo il fidanzamento con Giulia De Lellis e dopo la relazione durata quattro anni con Elisa Visari, Andrea viene ormai citato dalla cronaca rosa solo per i suoi tradimenti.

Il fidanzamento con Elisa Visari, interrotto proprio a causa dei presunti tradimenti di Damante con De Lellis lo scorso inverno, sembra ora di nuovo possibile.

Deianira Marzano, l’esperta di gossip, ha infatti diffuso un post molto preciso sul suo profilo Instagram @deianiramarzanoofficial.

Le indiscrezioni su Andrea Damante ed Elisa Visari: l’esperta di gossip commenta quanto accaduto a Ibiza

Lo scorso febbraio Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, e l’attrice Elisa Visari si sono lasciati dopo quattro anni insieme. Secondo quanto diffuso da Gabriele Parpiglia, la rottura è stata determinata dalla scoperta da parte di Elisa di messaggi tra Andrea e Giulia De Lellis.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Elisa e Andrea si sarebbero riavvicinati. Deianira Marzano, già a inizio giugno, aveva condiviso una segnalazione secondo la quale Elisa aveva partecipato all’addio al celibato di Ignazio Moser, amico di Andrea, che pochi giorni fa si è sposato con Cecilia Rodriguez. Adesso una nuova notizia arriva da Ibiza.

Deianira Marzano diffonde la notizia del riavvicinamento tra Andrea ed Elisa: cosa è accaduto a Ibiza

Nei giorni scorsi un utente ha scritto a Deianira che mentre Elisa era in discoteca a Ibiza con Sophie Codegoni e Giulia Cavaglià sarebbe arrivato Andrea. Damante e Visari sarebbero poi andati via insieme.

Andrea Damante, oltre che per la turbolenta storia con Giulia De Lellis, ha così fatto riparlare di sé in questi giorni per quanto avvenuto a Ibiza. Deianira Marzano ha aggiunto che Andrea è “sotto un treno” per Elisa e ogni volta torna da lei. Tantissimi i commenti da parte degli utenti dei social che subito hanno espresso la loro opinione sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari. I siti di cronaca rosa hanno rilanciato la notizia dopo le parole dell’esperta di gossip, anche se né l’attrice né l’ex tronista hanno confermato o smentito la loro relazione.