Baba Vanga, la veggente ci ha preso di nuovo: isteria di massa per quello che succederà a breve | Scoppia il caos

Baba Vanga, la veggente che aveva previsto l’11 settembre ci prendere ancora e scoppia l’isteria di massa per quello che succederà a breve.

Baba Vanga, nata Vangelia Pandeva Dimitrova, è conosciuta in tutto il mondo come la veggente dei Balcani. Nata nel 1911 in un piccolo villaggio della Bulgaria, ha vissuto gran parte della sua vita a Rupite, dove ha sviluppato la sua fama di chiaroveggente. Cieca sin dalla giovinezza a causa di un incidente, Baba Vanga ha affermato di possedere doni profetici, e molte delle sue previsioni si sono dimostrate sorprendentemente accurate.

La reputazione di Baba Vanga si basa su una serie di previsioni che si sono avverate con impressionante precisione. Tra le più note ci sono la morte della Principessa Diana nel 1997 e il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986. Non meno sconvolgente fu la sua previsione dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001, evento che segnò profondamente il mondo intero.

Baba Vanga aveva anche predetto l’elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti nel 2008. Gli esperti che hanno studiato le sue profezie affermano che l’85% delle sue visioni si è avverato.

Una percentuale davvero impressionante che non rassicura affatto rispetto a quella che è la visione appena diffusa della veggente più nota e accurata degli ultimi anni. La profezia è davvero spaventosa soprattutto perché ci riguarda da vicino e sembra che ci siano tutti i presupposti e gli indizi affinché questa si avveri: la gente è spaventatissima.

Le profezie per il futuro

Guardando al futuro, le previsioni di Baba Vanga non sono meno inquietanti. Per il 2024, la veggente ha parlato di eventi climatici catastrofici. Questo potrebbe riferirsi a un aumento dei disastri naturali come uragani, inondazioni e siccità, che già oggi stanno aumentando in frequenza e intensità a causa dei cambiamenti climatici.

Una delle sue previsioni più preoccupanti riguarda il 2025, anno in cui Baba Vanga ha previsto un conflitto devastante in Europa. Con il conflitto già in atto sul nostro continente, questa previsione suscita grande apprensione. La paura che le tensioni attuali possano espandersi è tangibile, e molti sperano che questa visione si riveli errata. Per il 2028, Baba Vanga ha una previsione meno macabra ma altrettanto intrigante: gli esseri umani inizieranno a sfruttare Venere come risorsa di energia. Anche se non è chiaro come ciò avverrà, l’idea che si possa trovare un modo per utilizzare le risorse del nostro vicino planetario è affascinante e potrebbe rappresentare una svolta per l’umanità.

La fine dell’umanità?

Guardando molto più avanti nel futuro, Baba Vanga ha previsto che l’umanità non sarà completamente estinta prima del 5079, anno che segnerà la fine del mondo. Come ciò avverrà non è chiaro, ma è una data che lascia spazio a molte speculazioni. Sicuramente, il possibile conflitto europeo che si andrà ad espandere a macchia d’olio, stando alle visione della Vanga, contribuirà a rendere le condizioni di vita in questo pianeta molto complesse: l’Europa potrebbe definitivamente estinguersi.

Baba Vanga rimane una figura controversa ma affascinante nel panorama delle profezie. Le sue visioni, trasmesse con un alto grado di accuratezza, continuano a suscitare interesse e preoccupazione. Mentre alcune delle sue previsioni per il futuro possono sembrare oscure, altre aprono la porta a possibilità inaspettate e straordinarie. Indipendentemente dal fatto che si creda o meno nelle sue capacità, è innegabile che le sue profezie continuano a influenzare e a far riflettere molte persone in tutto il mondo.