Diletta Leotta, gli dice addio e se ne va di casa: per lei si chiude il capitolo e se ne apre uno nuovo | Ha il sostegno di tutti

Per Diletta Leotta è già arrivato il momento di chiudere questo capitolo della sua vita, gli dice addio e se ne va di casa dopo che…

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati: il loro era uno dei matrimoni più attesi e seguiti dell’anno, e alla fine la cerimonia è andata alla perfezione.

Insieme alla loro bambina Aria, i due sono pronti a cominciare un nuovo capitolo della loro vita e vivere ogni momento futuro da marito e moglie, con una nuova consapevolezza.

Qualcosa però si è insinuato in questa tranquillità: pare che la giornalista sia pronta a dire “addio” e andarsene di casa. I fan sono senza parole, ma comprendono le sue ragioni e la supportano.

Cos’è successo in casa Leotta-Karius? La notizia coinvolge entrambi e potrebbe cambiare definitivamente la loro vita di coppia. In un momento così gioioso, nessuno si aspettava questo passo.

Ombre sul matrimonio

Anche le cose che sembrano perfette da fuori possono nascondere in realtà delle ombre. Secondo quanto riportato da Dillinger, Karius avrebbe corteggiato una ragazza conosciuta a Ibiza. Messaggi su messaggi mentre la giornalista era incinta, almeno secondo le parole della testata di Fabrizio Corona.

Al momento Dillinger non ha fornito prove a supporto di questa storia e Leotta e Karius stanno tranquillamente ignorando quello che per loro è puro gossip diffuso per infastidirli. Eppure c‘è un altro addio che sta per sconvolgere la loro vita, in primis quella della giornalista che starebbe salutando la sua casa. I suoi piani per il futuro hanno lasciato tutti a bocca aperta.

L’addio di Diletta Leotta

E così la giornalista sportiva se ne va da quella che finora è stata come casa sua: secondo indiscrezioni, Diletta Leotta potrebbe condurre la nuova edizione de La Talpa, e insieme a lei ci sarebbe anche il neo marito. Al momento si tratta ancora di voci non confermate, ma in fondo c’è sempre un po’ di verità, quindi qualche trattativa potrebbe effettivamente esserci. E Dazn? Alcuni sostengono che la giornalista dovrebbe continuare a seguire la Serie A per la TV, ma altri ritengono che gli impegni siano troppo grossi per essere seguiti in contemporanea. Questo potrebbe essere un addio a Dazn?

Ci sono ancora molti forse e molte insicurezze, ma sicuramente prima di settembre si saprà qualcosa di più. Le emittenti stanno concludendo la definizione dei palinsesti e cercano di mantenere il massimo riserbo per giocare sull’effetto sorpresa, ma le voci corrono più velocemente dei loro tentativi di fermarle. Per la giornalista potrebbe aprirsi un nuovo, importante capitolo che, chissà, potrebbe dare una svolta decisiva alla sua carriera in tv.