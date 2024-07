Cecilia Rodriguez, la verità sulla salute mentale: lo ha dovuto dire dopo il matrimonio le cose stanno… | Confessione forte

Cecilia Rodriguez decide di rivelare un dettaglio importante sulla sua relazione e come sono arrivati alle nozze. C’entra la salute mentale.

Lo scorso 30 giugno si è celebrato uno dei matrimoni VIP più attesi di questa estate 2024 e i due freschi sposi sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo 7 anni di relazione, i due hanno scelto la Toscana come luogo della loro eterna unione e adesso sono in totale relax per godersi il resto dell’estate da novelli sposi.

Tuttavia, pare proprio che non tutto stia andando come dovrebbe e che tra la Rodriguez e Moser ci sia qualcosa che li ha spinti ha prendere una decisione drastica. Nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire che sia lui che lei si sarebbero spinti a tanto e, invece, lo hanno fatto per poi dichiararlo pubblicamente.

Una confessione piuttosto forte da parte della neo-sposina Cecilia che, piena di coraggio, ha voluto fare a pochi giorni di distanza dal suo matrimonio. La sorella di Belen ha deciso che è arrivato il momento di smettere di nascondersi e di parlare di un argomento che ancora oggi risulta essere piuttosto ostico.

In questi giorni, la modella ha deciso di dedicarsi un po’ ai suoi follower rispondendo alle infinite domande che gli utenti di Instagram le hanno posto. Tra i numerosi quesiti, fondamentalmente basati su come si sentisse ora che è moglie e di come sta passando queste giornate da neo-sposina, uno in particolare ha fatto venire fuori un argomento delicato.

La confessione di Cecilia Rodriguez

Un utente di Instagram ha chiesto a Cecilia se lei e il suo neo-marito Ignazio avessero fatto la terapia di coppia. L’influencer ha deciso di rispondere in modo diretto, sincero e senza filtri rivelando che si sono sottoposti ad una terapia di coppia. Ma le parole della Rodriguez sono state chiare e ha voluto sottolineare come il percorso si è svolto in modo professionale e preciso.

Cecilia ha svelato che prima sia lei che Moser hanno fatto terapia per conto proprio per poi fare alcune sedute come coppia. La Rodriguez ha voluto evidenziare come sia stata un’esperienza utile e che tutti dovrebbero fare, anche se non ci sono problemi di coppia. La cosa fondamentale è la comunicazione e parlare con le persone care è il primo passo verso una vita serena.

Salute mentale, un tabù

Quando sentiamo dire determinate parole ci mettiamo subito sulla difensiva ed evitiamo l’argomento. Ad esempio, il termine ‘terapia’ ci fa venire in mente problemi legati alla salute mentale di un individuo e, quindi, tendiamo a sorvolare per non ficcare il naso in questioni a dir poco delicate.

Ancora oggi, infatti, il tema della salute mentale è un tabù che non si riesce a scalfire ma che si dovrebbe, perché si tratta di una condizione delicata che necessita di precise attenzioni e se non se ne parla come si deve, non si sa come affrontare tale situazione. Certamente fare terapia di coppia non vuol dire avere problemi mentali ma è la parola stessa a farci provare sentimenti contrastanti.