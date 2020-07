Mercoledì 8 luglio per la rassegna cinematografica NOTTI MAGICHE, a cura di Franco Dassisti, giornalista, critico e conduttore de “La Rosa Purpurea” su Radio24, sul grande schermo all’aperto arriva, in prima visione, “Il Delitto Mattarella”. A presentarlo, in anteprima, il regista Aurelio Grimaldi, che illustra al pubblico del nuovo polo multiculturale targato Teatro Martinitt la sua ricostruzione cinematografica dell’omicidio di Piersanti Mattarella, datato 6 gennaio 1980.

I mercoledì di anteprime della rassegna estiva NOTTI MAGICHE si aprono questo 8 luglio con un capitolo che si inserisce a pieno titolo nel grande filone del cinema d’impegno civile italiano. Sul grande schermo della nuovissima Arena Milano Est arriva “Il Delitto Mattarella”, primo film inedito italiano a uscire dal “buio” del Covid. Non era stato offerto nemmeno in streaming, su precisa scelta dell’autore. La pellicola racconta, con una regia asciutta e documentata, tutta la verità sull’agguato di cui fu vittima, il 6 gennaio 1980, il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, fratello maggiore del Presidente della Repubblica. Non solo il doloroso fatto di cronaca in sé –vergognosamente fin qui dimenticato- ma il clima politico e le ombre che gli fecero da sfondo.

Dopo la proiezione nelle sale e nelle arene, “approderà nelle scuole” spiega Grimaldi.

Il delitto Mattarella in pillole

Anno 2020

Genere drammatico

Regia Aurelio Grimaldi

Dal libro “Il Delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi

Con David Coco, Donatella Finocchiaro, Tony Sperandeo e Leo Gullotta

Durata 97 minuti

Distribuito da Cine 1 Italia

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

Presso l’arena sono a disposizione food truck con distribuzione di cibo e bevande.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, [email protected], www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: dal lunedì alla domenica 10-20.

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.