Animali Fantastici 3, rilascia 18 poster di personaggi nuovi e di ritorno

La Warner Bros. svela i nuovi poster di Animali Fantastici: I Segreti di Silente che mettono in risalto i personaggi nuovi e di ritorno di Harry Potter.

La Warner Bros. svela i nuovi poster di Animali Fantastici: I Segreti di Silente e mette in evidenza i nuovi personaggi di Harry Potter e quelli che ritornano. Il terzo capitolo del franchise prequel di Harry Potter riprende negli anni ’30 ed esplora gli eventi che portano al coinvolgimento del mondo dei maghi nella seconda guerra mondiale mentre il potere di Gellert Grindelwald continua a crescere rapidamente.

Nel tentativo di cercare di ristabilire la pace, Albus Silente costruisce una squadra con coloro di cui si può fidare, guidata da Newt Scamander, nel tentativo di fermare la campagna di Grindelwald, anche se è alle prese con la sua decisione di rimanere in disparte.

Eddie Redmayne e Jude Law tornano a guidare il cast di Animali Fantastici 3: I segreti di Silente nei panni di Newt e del professore di Hogwarts insieme a Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston.

Il trequel segna anche l’introduzione nel franchise di Mads Mikkelsen come Grindelwald, prendendo il ruolo di Johnny Depp dopo che gli è stato chiesto di ritirarsi a causa della sua battaglia giudiziaria contro l’ex moglie Amber Heard. In seguito ai molteplici ritardi legati a COVID-19 e al recasting, Animali Fantastici: I segreti di Silente si sta preparando per arrivare nelle sale ad aprile.

In vista dell’arrivo del nuovo trailer, l’account Twitter ufficiale del Wizarding World ha svelato una collezione di nuovi poster per Animali Fantastici: I Segreti di Silente. La nuova key art mette in evidenza i personaggi nuovi e di ritorno di Harry Potter, tra cui: Newt di Eddie Redmayne, Albus di Jude Law, Bunty di Victoria Yeates, Yusuf di William Nadylam, Theseus di Callum Turner, Lally di Jessica Williams, Jacob di Dan Fogler, Aberforth di Richard Coyle, Pickett e Teddy, animali domestici magici di Newt, Grindelwald di Mads Mikkelsen, Credence di Ezra Miller, Queenie di Alison Sudol, Vinda di Poppy Corby-Tuech, Helmut di Aleksandr Kusnetzov, Anton Vogel di Oliver Mascucci, Vicência Santos di Maria Fernanda Cândido e Liu Tao di Dave Wong.

Per coloro che si sono innamorati del franchise prequel nei suoi primi due film, iil nuovo film dovrebbero essere una rivelazione emozionante. La nuova key art serve anche a ricordare dove è stata tracciata la linea e chi sta da una parte e dall’altra, ovvero la Queenie di Alison Sudol, che ha scelto di lasciarsi alle spalle la sorella Tina e l’amante Jacob dopo essere stata convinta da Grindelwald che potrebbe realizzare il suo sogno di sposare Jacob.

LEGGI ANCHE -> JK Rowling ha già accennato al finale di Animali fantastici e alla sorte di Queenie e Jacob

È interessante notare che nella collezione di nuovi poster manca quello della Tina di Katherine Waterston, che è confermata per tornare nel il film.

Come per il precedente poster del film, i nuovi poster vedono entrambe le parti del Wizarding World costruire sottilmente la forma di una fenice.

Nei romanzi di J.K. Rowling, il Patronus di Silente era quello di una fenice mentre il futuro preside di Hogwarts ne aveva anche uno come animale domestico di nome Fawkes, e dato che il nuovo film darà maggiore enfasi all’incarnazione di Law del personaggio, è comprensibile che la fenice sia servita come immagine ricorrente per il suo marketing. L’attesa per il film è quasi finita, dato che Animali Fantastici: I segreti di Silente arriva nelle sale il 13 aprile.