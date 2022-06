Ms. Marvel episodio 1, spiegata la scena post-credits. Ecco chi è?!

La scena post-credits dell’episodio 1 di Ms. Marvel vede il ritorno di un volto familiare di Spider-Man: No Way Home che potrebbe sorprendere molti spettatori.

(*Attenzione: Questo articolo contiene spoiler per Ms. Marvel episodio 1*)

Il post-credits dell’episodio 1 di Ms. Marvel presenta il ritorno di un sorprendente antagonista di Spider-Man: No Way Home. Kamala Khan ha fatto il suo debutto nel 2013 ed è diventata una delle più importanti supereroine Marvel Comics introdotte nell’ultimo decennio.

Prima supereroina musulmana americana della Marvel ad essere protagonista di un proprio show, ha dato il via a un’ondata di nuovi supereroi legacy. Ms. Marvel è finalmente entrata a far parte del MCU, interpretata dalla nuova arrivata Iman Vellani.

L’episodio 1 di Ms. Marvel è l’inizio della storia delle origini di Kamala Khan nel MCU, che è stata notevolmente modificata rispetto ai fumetti. Kamala Khan è una normale adolescente di Jersey City, una ragazza che si è innamorata dei supereroi che hanno salvato il mondo in Avengers: Endgame – e che acquisisce i propri poteri quando si mette al polso un misterioso braccialetto.

Sfortunatamente, il primo bagliore di potere di Kamala va catastroficamente storto, quando una scarica di energia cosmica si abbatte sul palco dell’AvengerCon. La scena post-credits dell’episodio 1 di Ms. Marvel rivela che le sue azioni sono state notate.

La scena post-credits dell’episodio 1 di Ms. Marvel vede il ritorno di un agente del Dipartimento di Controllo dei Danni, l’agente speciale P. Clearly. In precedenza è apparso in Spider-Man: No Way Home, dove ha avuto un ruolo chiave nell’indagare su Peter Parker dopo che l’identità segreta di Spider-Man è stata rivelata al mondo da Mysterio.

Il personaggio è interpretato da Arian Moayed ed è stato un investigatore astuto che ha capito come ingannare Ned Leeds per fargli rivelare il suo coinvolgimento nel ruolo di Spider-Man. È chiaro che ha deciso di interessarsi al nuovo superuomo del Jersey.

Qual è l’organizzazione nella scena post-credit di Ms. Marvel Episodio 1?

Nei fumetti, la Damage Control è una società che si occupa di ripulire le battaglie dei supereroi. Creata da Dwayne McDuffie, cofondatore di Milestone Media e autore di Static Shock, è stata persino protagonista di un fumetto tutto suo, concepito come una sitcom ambientata nell’universo Marvel.

I Damage Control hanno mantenuto una presenza costante sullo sfondo, anche se a volte sono stati protagonisti di archi meno divertenti; in diverse occasioni hanno addirittura organizzato le battaglie tra supereroi per trarne profitto.

Il Damage Control del MCU è molto diverso. Introdotta in Spider-Man: Homecoming, inizialmente era stata concepita come una joint venture tra le Stark Industries e il governo federale, ed era stata fondata all’indomani della Battaglia di New York. Nel 2024, si era trasformata in un’agenzia federale per l’applicazione della legge a sé stante e sembrava avere un ruolo chiave nell’applicazione degli Accordi di Sokovia che regolano le azioni dei superumani nel MCU.

In un ironico scherzo del destino, il Controllo Danni ha persino aperto delle indagini sulle Stark Industries per rintracciare la tecnologia Stark scomparsa. È interessante notare che l’Agente Clearly è stato incaricato di indagare sia su Peter Parker che su questo misterioso nuovo supereroe del New Jersey. Questo potrebbe indicare che è una specie di esperto, responsabile di trattare con gli adolescenti.

Il controllo dei danni sta diventando una forza da tenere in considerazione nel MCU

La Fase 4 del MCU sta chiaramente preparando i Giovani Avengers. Kamala Khan non è propriamente associata ai Giovani Avengers nei fumetti – lavora piuttosto con un gruppo chiamato Campioni – ma sarebbe perfetta se dovessero introdurla.

È possibile che Damage Control venga posizionato come antagonista principale dei Giovani Avengers, con la vecchia generazione che cerca di tenere sotto controllo i super adolescenti. Sarebbe un modo perfetto per adattare le storie più importanti dei fumetti di Ms. Marvel, dove Kamala Khan ha rappresentato una visione ottimistica degli adolescenti di fronte alla tradizionale paura dei giovani.

La prima stagione di Ms. Marvel dovrebbe basarsi sul suo primo arco narrativo, che la vedeva confrontarsi con un supercattivo che cercava di convincere i ragazzi di essere inutili, opponendosi a lui sia a livello filosofico che con i suoi poteri. In realtà, però, Damage Control sarà probabilmente più grande dei Giovani Avengers.

Spider-Man: No Way Home ha fatto da sfondo ad Armor Wars, una serie televisiva di Disney+ che esplora l’eredità di Iron Man, tratta da una storia a fumetti in cui la tecnologia rubata a Stark inizia a circolare sul mercato nero.

Questo potrebbe significare che l’Agente Clearly tornerà ad affrontare James Rhodes dopo i suoi scontri con i vigilanti adolescenti in Spider-Man: No Way Home e Ms. Marvel – il che spiegherebbe perfettamente la scena post-credits dell’episodio 1 di Ms. Marvel.