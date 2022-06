Oggi esce Peaky Blinders 6 ecco la guida al cast con tutti i personaggi nuovi e di ritorno

La sesta stagione di Peaky Blinders arriva oggi su Netflix e presenta personaggi nuovi e di ritorno; ecco tutti gli attori del cast del crime drama e la loro provenienza.

La sesta stagione di Peaky Blinders del 2022 sarà la stagione finale della serie gangster di successo e vedrà il ritorno del cast principale insieme a una serie di nuovi personaggi. Peaky Blinders è diventato un fenomeno culturale mondiale fin dal suo umile inizio su BBC2 nel 2013. Il successo dello show è dovuto in gran parte al suo ricco cast di personaggi, tutti dipinti con varie sfumature di grigiore morale.

Nel corso delle stagioni, Peaky Blinders ha visto la partecipazione di numerosi attori di talento come alleati e antagonisti di Tommy Shelby, tra cui Sam Neil, Paddy Considine, Adrien Brody e Aidan Gillen. La sesta stagione non sarà diversa: Stephen Graham farà il suo debutto in Peaky Blinders. Alla fine della quinta stagione Tommy era al suo minimo storico.

Il piano di Tommy per assassinare il leader fascista Sir Oswald Mosley (Sam Claflin) è fallito. Perseguitato da un’apparizione della defunta moglie Grace, viene lasciato in piedi in un campo a urlare con una pistola puntata alla testa. La sesta stagione di Peaky Blinders non sarà però la fine della storia della famiglia Shelby: il prossimo anno, infatti, è prevista la realizzazione di un film.

Di seguito trovate una guida a tutti i membri principali del cast che torneranno nella sesta stagione di Peaky Blinders, insieme ai nuovi personaggi e a quelli secondari. Un personaggio che purtroppo non tornerà è Polly Gray, zia dei ragazzi Shelby e matriarca della famiglia. Dopo la triste scomparsa di Helen McCrory l’anno scorso, lo show ha dovuto escludere il suo personaggio dalla sesta stagione.

Nonostante ciò, il creatore Steven Knight ha dichiarato che l’influenza di zia Polly (e di Helen McCrory) è molto presente nella sesta stagione di Peaky Blinders, anche se non è fisicamente sullo schermo.

Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby

Leader dei Peaky Blinders, Tommy Shelby è uno dei personaggi più affascinanti e avvincenti della televisione. La sua calcolata genialità e la sua capacità di stare (quasi) sempre un passo avanti a tutti gli altri sono ostacolate solo dal suo paralizzante disturbo da stress post-traumatico e dal dolore per la perdita della moglie Grace.

È difficile immaginare Peaky Blinders senza Cillian Murphy, ma il protagonista della serie ha rischiato di non essere scritturato per il ruolo di Tommy Shelby, dato che Jason Statham era in lizza per il ruolo. Fortunatamente, la star di Inception è riuscita a convincere Knight a dargli una possibilità, e il resto è storia.

Paul Anderson nel ruolo di Arthur Shelby

Arthur è il maggiore dei fratelli Shelby e il braccio destro di Tommy. In Peaky Blinders, Arthur Shelby è un peso a causa dei suoi problemi con la gestione della rabbia, ma è fedele alla sua famiglia e a Tommy. Paul Anderson ha avuto la sua grande occasione quando è stato scritturato per il ruolo di Arther Shelby in Peaky Blinders, e da allora ha ottenuto ruoli di supporto in diversi film, tra cui Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick e The Revenant.

Sophie Rundle nel ruolo di Ada Shelby

Ada Shelby è la sorella minore di Tommy e Arthur e l’unica femmina dei fratelli Shelby. È anche l’unico membro della famiglia a rifiutare gli aspetti illegali delle varie imprese della Shelby Company. Nella quinta stagione di Peaky Blinders è rimasta incinta, mentre il suo partner Ben Younger è stato ucciso da un’autobomba.

Finn Cole nel ruolo di Michael Gray

Anche se non è cresciuto come Peaky Blinder, il personaggio di Michael Gray è il figlio biologico di Polly ed è stato accettato nella famiglia. Attualmente, però, la tensione è alta dopo che Michael è stato cacciato dalla banda in seguito a un’acquisizione fallita e nella sesta stagione di Peaky Blinders si trasformerà da alleato ad avversario di Tommy.

Finn Cole ha avuto un piccolo ruolo l’anno scorso in F9, interpretando la versione giovane del fratello di Dom, Jakob Toretto. Suo fratello maggiore è Joe Cole, che ha interpretato lo sfortunato John Shelby nelle prime quattro stagioni di Peaky Blinders.

Harry Kirton nel ruolo di Finn Shelby

Finn è il più giovane dei fratelli Shelby. Essendo per lo più protetto dalla natura violenta e subdola dell’azienda di famiglia, la sua ingenuità lo ha portato a mettere involontariamente a repentaglio i piani di Tommy. A parte Peaky Blinders, Harry Kirton ha pochi lavori nel campo della recitazione alle spalle, il che è comprensibile data la sua giovane età.

Tom Hardy nel ruolo di Alfie Solomons

Il capo della banda rivale Alfie Solomons è forse il personaggio più divertente del ricco ensemble di Peaky Blinder, essendo imprevedibile come il tempo inglese. Ha aiutato e tradito Tommy più di una volta, ma i suoi doppi giochi lo hanno messo nei guai. Se sia amico o nemico nella sesta stagione di Peaky Blinders è ancora da vedere, ma l’affascinante interpretazione di Tom Hardy è infinitamente divertente.

Sam Claflin nel ruolo di Sir Oswald Mosley

L’antagonista della quinta stagione Sir Oswald Mosley è riuscito a superare il tentativo di Tommy di assassinarlo nel finale. Leader dell’Unione Britannica dei Fascisti, Mosley tornerà nella sesta stagione di Peaky Blinders per scontrarsi ancora una volta con Tommy in una mortale battaglia d’ingegno. Il ruolo più noto di Sam Claflin è quello di Finnick Odair nei sequel di Hunger Games.

I nuovi personaggi di Peaky Blinders 6 (e chi li interpretano)

Conrad Khan nel ruolo di Erasmus “Duke” Shelby: verso la fine della sesta stagione di Peaky Blinders, Erasmus “Duke” Shelby viene introdotto nella famiglia. Duke è in realtà il figlio primogenito di Tommy, avuto prima della Grande Guerra.

James Frecheville nel ruolo di Jack Nelson: leader di una gang di South Boston, Jack Nelson incontra Tommy sull’isola di Miquelon in Peaky Blinders, stagione 6, episodio 1 “Giorno nero”. Il personaggio di Jack Nelson è basato su una storia vera.

Stephen Graham nel ruolo di Hayden Stagg: rappresentate di un sindacato, Hayden Stagg si unisce a Peaky Blinders nella sesta stagione.

Amber Anderson nel ruolo di Lady Diana Mosley: anche la moglie di Sir Oswald Mosley sarà introdotta nella sesta stagione di Peaky Blinders.

Aneurin Barnard nel ruolo del dottor Holford: nella sesta stagione di Peaky Blinders, il dottor Holford ha un ruolo piccolo ma cruciale nel destino finale di Tommy.

Personaggi non protagonisti di Peaky Blinders 6

Natasha O’Keeffe nel ruolo di Lizzie Shelby – Lizzie è la seconda moglie di Tommy e madre della figlia Ruby. Sebbene il dolore di Tommy per Grace li abbia allontanati, lei ha deciso di restare con lui nonostante la distanza e l’infedeltà.

Anya Taylor-Joy nel ruolo di Gina Gray – sposata con Michael Gray, l’americana Gina Gray mostra un lato astuto e intrigante che potrebbe portare grossi guai a Tommy nella sesta stagione di Peaky Blinders.

Ned Dennehy nel ruolo di Charlie Strong – zio non biologico degli Shelby, Charlie fa parte della banda di Peaky Blinders fin dall’inizio.

Packy Lee nel ruolo di Johnny Dogs – occhi e orecchie fedeli di Tommy, Johnny Dogs è sempre disposto a fare ciò che deve essere fatto per i Peaky Blinders.

Aimee-Ffion Edwards nel ruolo di Esme Shelby – dopo essere rimasta fuori dalla quinta stagione, Esme, vedova di John Shelby, torna per l’ultima stagione di Peaky Blinders. Appartenente alla famiglia Lee, una famiglia gitana di Birmingham, il suo ritorno potrebbe arrivare in un momento critico per Tommy Shelby, mentre i suoi nemici si avvicinano.

Annabelle Wallis come Grace Shelby – le apparizioni di Grace hanno perseguitato Tommy per tutta la quinta stagione, portandolo a puntarsi una pistola alla testa nel finale. Resta da vedere se il fantasma di Grace tornerà nella stagione 6 di Peaky Blinders.