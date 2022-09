Thor: Love and Thunder, pronto a sbarcare su Disney+ ecco quando

Ecco quando sarà possibile vedere Thor: Love and Thunder a casa in streaming sulla piattaforma Disney+.

Anche se continua a essere un film forte nelle sale cinematografiche, la pellicola diretta da Taika Waititi si appresta a fare la sua apparizione su Disney Plus. La data di uscita precisa è stata rivelata da Chris Hemsworth con un post sui social.

Thor: Love and Thunder sta per arrivare praticamente… ADESSO! Il film vede il ritorno della Jane Foster di Natalie Portman, con una novità. Questa volta è Mighty Thor e brandisce Mjolnir. Insieme al Thor di Chris Hemsworth e alla Re Valchiria di Tessa Thompson, deve affrontare Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale.

Quando esce Thor: Love and Thunder su Disney Plus?

Thor: Love and Thunder arriverà su Disney Plus, tenetevi pronti!!! Domani, giovedì 8 settembre, nell’ambito del Disney Plus Day, insieme a un documentario dove verrà raccontato il dietro le quinte della sua realizzazione, non mancheranno, ovviamente, le interviste inedite a cast e crew.

Il film è uscito sul grande schermo il 7 luglio, quindi sono passati poco più di due mesi tra la data di uscita nelle sale e quella in streaming.

A che ora esce Thor: Love and Thunder su Disney Plus?

Di solito le nuove uscite vengono lanciate su Disney Plus a mezzanotte negli Stati Uniti, quindi da noi arriverà alle 9 del mattino.

Love and Thunder è andato molto forte al botteghino, incassando 737 milioni di dollari in tutto il mondo, questo ha fatto si che battesse Black Widow e Eternals, però non è riuscito a dare la stoccata al suo predecessore Thor: Ragnarok, che ha incassato 850,4 milioni di dollari.

Di cosa parla il film

Thor 4 riprenderà da dove abbiamo visto per l’ultima volta il nostro Asgardiano preferito. Sta viaggiando nel cosmo con i Guardiani della Galassia e ha lasciato Valchiria come sovrana di Asgard.

Natalie Portman tornerà nel franchise nei panni del Potente Thor, nei fumetti, Jane Foster sta combattendo il cancro e allo stesso tempo è un supereroe con l’aiuto del martello di Thor, Mjolnir.

La Portman ha confermato che il film affronterà questa storyline e che lei riceverà davvero il potere degli dei. Come la maggior parte dei film Marvel, questo non è un adattamento completamente lineare alla storia originale, ma ha tratto ispirazione dai fumetti di Jason Aaron su Thor.

Ci sono stati pareri contrastanti tra pubblico e critica rispetto a questo capitolo del Dio del tuono, quindi non vi resta che aspettare domani per valutare se si tratta di un buon film o un mezzo fallimento.