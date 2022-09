Babylon, prime immagini di Brad Pitt e Margot Robbie nel nuovo film del regista di La La Land

Nuove allettanti immagini del film Babylon del regista di La La Land Damien Chazelle mostrano Margot Robbie e Brad Pitt nella Hollywood degli anni Venti.

Le immagini in anteprima di Babylon offrono uno sguardo a Margot Robbie e Brad Pitt nel loro personaggio. Il regista di La La Land e Whiplash, Damien Chazelle, sta dirigendo il prossimo film della Paramount come progetto di passione ambientato nell’età del jazz della Hollywood degli anni ’20, quando il cinema iniziò a passare dal muto al parlato.

Chazelle ha sviluppato una storia per il film drammatico d’epoca per più di dieci anni, ma solo ora, dopo il recente successo agli Academy e l’ascesa alla ribalta come uno dei registi più prolifici di Hollywood, la sua visione sta prendendo vita.

Inizialmente, si diceva che Babylon di Chazelle avrebbe visto Emma Stone e Pitt nei ruoli principali, con entrambi che avrebbero interpretato versioni di star reali dell’epoca degli anni Venti. Ma alla fine la Stone si è ritirata dal progetto a causa di conflitti di programmazione.

Nel 2020, la Robbie ha preso il suo posto e l’attesa per il film è cresciuta con l’arrivo di Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart e Tobey Maguire. Le riprese di Babylon si sono concluse circa un anno fa e ora, finalmente, comincia ad emergere materiale promozionale del film.

Vanity Fair ha condiviso un insieme di nuove foto di Babylon, che mettono in evidenza i personaggi principali di Pitt e la Robbie. Pitt interpreta Jack Conrad, una superstar amante delle feste nel fiore degli anni, mentre la Robbie veste i panni di Nellie LaRoy, una giovane attrice di talento la cui recente performance ha suscitato grande interesse.

Come mostrano le immagini, gli attori hanno essenzialmente incarnato versioni di se stessi in un’epoca diversa, dato che le loro carriere attuali sono ben collegate ai loro ruoli. Nelle immagini, Robbie e Pitt appaiono entrambi affascinanti e la meravigliosa fotografia eleva notevolmente la qualità del film.

Come riflettono chiaramente le immagini, Babylon di Chazelle cattura perfettamente lo spirito degli anni ’20, ricreando autenticamente l’epoca ostentata, grintosa e implacabile di Hollywood, in cui l’intera dinamica stava subendo un enorme cambiamento, con lo status quo dell’industria sconvolto.

Le fonti di ispirazione dei protagonisti (John Gilbert, Clark Gable e Douglas Fairbanks per il Jack di Pitt e Clara Bow, Jeanne Eagels, John Crawford e Alma Rubens per la Nellie di Robbie) sono tangibili nella loro caratterizzazione. Anche se il film tratta di entità fittizie, l’atmosfera è molto reale e fedele al tumultuoso cambiamento che Hollywood, Los Angeles e le sue figure chiave stavano vivendo in quel periodo.

Oltre ai personaggi principali, anche lo stellare cast di supporto di Babylon sembra giocare controcorrente, con Smart e Maguire che affrontano in particolare ruoli che sembrano più stratificati e più oscuri rispetto alle loro precedenti interpretazioni.

Questo lo rende eccitante e intrigante, poiché aggiunge un sapore drammatico al film, migliorando la storia in termini di profondità e prospettiva.

Le scenografie sono indubbiamente grandiose, e con le immagini indulgenti e spettacolari che fanno da sfondo al tono intenso e audace, c’è la promessa che Babylon offrirà un’esperienza teatrale piacevole e affascinante. Detto questo, con l’uscita delle nuove immagini, il pubblico può iniziare ad attendere con ansia un trailer, che potrebbe essere dietro l’angolo, considerando che Babylon uscirà in Italia il 23 gennaio 2023.