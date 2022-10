Bones and All, il trailer mostra Timothée Chalamet in azione come assassino cannibale

Timothée Chalamet e Taylor Russell sono i protagonisti del primo trailer di Bones and All, una storia d’amore tra cannibali ambientata nell’America degli anni Ottanta.

È stato presentato il primo trailer di Bones and All, che mostra il primo sguardo dettagliato alla storia d’amore tra cannibali interpretata da Timothée Chalamet e Taylor Russell. Basato sull’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, il film vede la Russell nel ruolo di Maren, una “cannibale” abbandonata dal padre (André Holland) quando è solo un’adolescente.

Maren attraversa l’America degli anni ’80 in cerca di compagnia quando trova Lee, interpretato da Chalamet, un suo simile, con il quale si sente subito in sintonia.

Bones and All è diretto da Luca Guadagnino e segna la seconda collaborazione tra il regista e Chalamet dopo che il loro primo film, Chiamami col tuo nome, ha lanciato il giovane attore verso la celebrità. Il film è interpretato anche da Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Jessica Harper e Chloë Sevigny.

Bones and All è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con grande successo della critica (potete leggere la nostra recensione), che ne ha apprezzato la cruda brutalità e l’intima storia d’amore, sostenuta dall’interpretazione stellare della Russell. I precedenti trailer, clip e immagini hanno anticipato il film, ma ora è arrivato il primo sguardo completo.

Il trailer approfondisce ciò che è già stato rivelato sul film, ovvero la storia d’amore al centro e il contenuto macabro che ha scioccato e impressionato il pubblico alla prima del festival. Sia la Russell che Chalamet, possono essere visti mentre compiono diversi omicidi in modo cruento. Il trailer rivela anche alcuni dei loro amici cannibali, interpretati da Rylance e Stuhlbarg.

Cosa rivela il trailer di Bones and All sulla storia

Il trailer è poco esplicito sulla trama, ma sottolinea alcuni elementi chiave del film, Maren e Lee si innamorano, rivelando una differenza rispetto ai libri in cui la loro relazione è meno definita. Fortunatamente, sembra che la scelta di aggiungere una storia d’amore abbia dato i suoi frutti, dato che molti hanno lodato il film per la sua giustapposizione dell’amore sullo sfondo dell’America di Reagan e del brutale cannibalismo al centro del film.

La maggior parte degli omicidi sembrano essere compiuti dal cannibale interpretato da Chalamet, ma nel trailer anche Maren si fa sanguinaria.

Dal tagliare la gola a qualcuno in un campo di grano al picchiare una persona con una chiave inglese, il trailer promette molto sangue.

Guadagnino ha già diretto un remake di Suspiria con Dakota Johnson e non solo ha dimostrato la sua abilità nel costruire la tensione e la suspense, ma il climax del film è stato una sanguinosa esplosione visiva. Resta da vedere come sarà Bones and All, ma se il trailer è indicativo, Lee e Maren non saranno gli unici ad abbuffarsi quando il film uscirà nelle sale il 23 novembre 2022.