Enola Holmes 2, nel nuovo trailer Enola e Sherlock continuano le loro indagini

Netflix rilascia la seconda parte del trailer di Enola Holmes 2, che mostra Millie Bobby Brown e lo Sherlock di Henry Cavill continuare la loro indagine.

Netflix rilascia la seconda parte del trailer di Enola Holmes 2, basato sulla serie di romanzi polizieschi di Nancy Springer e uscito nel 2020, il primo film spostava l’attenzione dal già famoso Sherlock Holmes alla sorella adolescente del protagonista, altrettanto brillante e spiritosa.

Dopo aver acquisito i diritti di distribuzione del film dalla Warner Bros. a causa della pandemia COVID-19, Enola Holmes ha debuttato con numeri fantastici su Netflix e il servizio di streaming ha capito subito di avere tra le mani un potenziale franchise.

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown e Henry Cavill di The Witcher tornano a guidare il cast di Enola Holmes 2 nei panni dei fratelli detective. Il cast comprende anche Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria Holmes, Louis Partridge nel ruolo del Visconte Tewkesbury, Adeel Akhtar nel ruolo di Lestrade e Susie Wokoma nel ruolo di Edith, mentre tra le new entry intriganti figurano Sharon Duncan-Brewster di Dune e David Thewlis. Anche lo sceneggiatore originale Jack Thorne e il regista Harry Bradbeer sono tornati per il sequel.

Il primo trailer di Enola Holmes 2, ufficialmente intitolato “Parte 1”, è stato pubblicato alla fine del mese scorso, rivelando che Enola e Sherlock lavoreranno insieme su un nuovo caso nel sequel. Adesso, Netflix ha pubblicato la seconda parte naturalmente intitolata “Parte 2”, il trailer riprende proprio da dove si era interrotto il precedente, quando Enola e Sherlock scoprono che i loro casi sono collegati e decidono di lavorare insieme.

Il mistero si svela nel secondo trailer di Enola Holmes 2

Proprio come il primo, la seconda parte del trailer di Enola Holmes 2 continua a giocare a carte scoperte, anche di fronte all’inizio del mistero generale del sequel. Enola ha il compito di trovare una ragazza scomparsa che lavorava presso una fabbrica di fiammiferi e “ha scoperto qualcosa che i potenti vogliono nascondere”.

Coinvolta in una cospirazione mortale che implica “estorsione, ricatto e corruzione”, Enola deve ricorrere all’aiuto di vecchi alleati come il fratello maggiore Sherlock e il visconte Tewkesbury, il lord in fuga che ha fatto da spalla a Enola ed è stato il suo interesse amoroso nel primo film.

Il trailer rivela anche diverse immagini di Thewlis, il quale sembra essere l’antagonista principale dietro la sinistra cospirazione del sequel, lo si vede fare diverse azioni malvagie, come sparare con un fucile a una carrozza trainata da cavalli con Enola e sua madre e brandire un’arma contro di lei su una piattaforma sopraelevata, per poi essere preso a calci dall’eroina protagonista poco prima della fine del trailer.

Thewlis non è nuovo al ruolo di cattivo grazie alle sue interpretazioni in The Sandman, Fargo e nel DCEU, quindi dovrebbe sentirsi a casa in Enola Holmes 2. L’attesa per il sequel non sarà troppo lunga: Enola Holmes 2 uscirà il 4 novembre su Netflix.