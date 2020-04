Se siete in difficoltà e in apprensione per il vortro futuro lavorativo provate a dare uno sguardo a Corsetty, la piattafroma di formazione online per reinventarsi professionalmente.

In un momento in cui le potenzialità della formazione online stanno emergendo fortemente, Corsetty, la prima piattaforma e-learning dedicata alle donne, all’imprenditoria e all’empowerment femminile rimane attiva h24 e integra la sua offerta con tante nuove opportunità – alcune gratuite, altre a prezzo speciale – per imparare cose nuove, valorizzare le proprie skills e reinventarsi professionalmente, gettando le basi per il “dopo” e trasformando così il tempo in casa in un tempo utile e produttivo per se stesse.

Dall’8 aprile è approdato sulla piattaforma il nuovo corso “Il mio Corsetty” messo a disposizione in modo totalmente gratuito per tutte le donne che in questo momento di incertezza vogliono diversificare la propria attività o reinventarsi in un nuovo lavoro, creando e lanciando il proprio corso online. Il corso è pensato infatti per tutte coloro che hanno competenze in qualunque settore – dai fornelli al digital marketing, dal fitness all’hair styling – e vogliono imparare a veicolarle online in modo funzionale, efficace, coinvolgente e redditizio. Strutturato in 11 capitoli, con video, esercizi e schemi scaricabili, il corso affronta tutte le fasi di creazione e lancio di un corso online, dall’analisi delle proprie competenze all’identificazione del target di riferimento, dalle tecniche di registrazione dei video fino alla promozione e agli aspetti burocratici e fiscali, per un supporto a 360gradi.

Per chi vuole imparare cose nuove ma a piccoli passi, debutta anche la nuova sezione Corsetty Live, tanti webinar veloci ad un prezzo simbolico (5€ circa) il cui ricavato è devoluto in beneficenza e aggiornati quotidianamente, per piccole grandi attività di tutti i tipi, dalla cucina al fitness dalle digital skills all’ironic speaking. Tra i Capitani e le Capitane dei nuovi webinar: la personal trainer Sara Ventura, la stand up comedian e performer Laura Formenti, la fisioterapista Lucia Bobbola, la pasticcera gluten free Valentina Leporati, lo psicologo Andrea Sales, l’ostetrica “divulvatrice” Violeta Benini, lo chef creativo Marco Corradi e molti altri. Per chi se li fosse persi, i webinar sono sempre disponibili anche nella sezione Repliche.

Per tutto il mese di aprile, inoltre, Corsetty applica uno sconto del 30% su tutti i corsi strutturati Business e Life che hanno reso celebre la piattaforma, per coloro che vogliono imparare una professione, aumentare le proprie skills, trasformare le proprie idee in business di successo o lavorare su sé stessi. Tenuti da professionisti di vari settori, tra cui l’imprenditrice e digital strategist Veronica Benini, l’avvocato Cathy La Torre, le visual designer ed esperte di comunicazione Elena Bobbola e Marie Louise Denti, i corsi sono strutturati in video e documenti PDF con appunti ed esercizi pratici e spaziano tra le competenze più varie: dai consigli per dare una marcia in più alle presentazioni in slide a quelli per non impazzire con Excel, dalle nuove regole della privacy del GDPR per rendere a norma la propria attività fino ai corsi per muoversi con disinvoltura nel mondo dei social network imparando tutti i segreti di Instagram, il potere dell’Influencer marketing, le migliori strategie digital per la propria impresa e tanto altro ancora.

Da sempre orientata allo smart-working e al lavoro flessibile per venire incontro alle esigenze di un team totalmente al femminile, Corsetty dal 15 febbraio ha adottato il telelavoro per tutte le sue attività, dalla creazione e ideazione dei corsi alla gestione del sito fino alla promozione; una modalità di lavoro già ampiamente utilizzata dalla nascita della piattaforma nel 2018 e che oggi ha permesso a tutto il team di continuare a lavorare portando ogni giorno sul sito nuovi strumenti di crescita e valorizzazione per le donne e l’imprenditoria al femminile.