The Lost City, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Sandra Bullock e Channing Tatum sono i protagonisti di questa commedia su un romanzo d’avventura romantico che prende vita.

La Paramount Pictures rilascerà presto un film d’avventura ricco d’azione con un tocco di commedia romantica e un cast di prim’ordine. Con una sceneggiatura co-scritta da Aaron e Adam Nee insieme a Oren Uziel e Dana Fox, questa smielata commedia d’avventura vi darà sicuramente vibrazioni nostalgiche da commedia romantica anni 2000.

Avete presente quei fumosi romanzi d’amore le cui copertine sono adornate da uomini muscolosi in camicie svolazzanti e magnifici capelli fluenti? Forse li hai letti tu stesso, forse li hai visti nascosti nella libreria a casa di tua zia… In entrambi i casi, probabilmente hanno rubato qualche un pezzetto della vostra innocenza e vi hanno dato un’aspettativa molto distorta su ciò che è veramente il romanticismo.

Tutti noi ci siamo chiesti come sono le persone che scrivono queste storie piccanti e come prendono l’ispirazione per i loro romanzi. L’ultimo film diretto dai fratelli Nee, The Lost City, si immerge nella vita poco avventurosa dell’autrice di romanzi Loretta Sage quando il suo mondo viene sconvolto.

Lei e il suo modello da copertina, Alan, si trovano coinvolti in un tentativo di rapimento selvaggio che li lascia a lottare per la sopravvivenza in una giungla insulare. I due finiscono in un viaggio epico di circostanze esilaranti e imbarazzanti dove il nuovo romanzo dell’autrice diventa un po’ troppo reale.

Abbiamo un trailer?

La Paramount Pictures ha rilasciato un trailer per l’avventurosa commedia romantica nel dicembre 2021, iniziando con alcune gag esilaranti da parte del cast protagonista, e dando agli spettatori una sbirciatina alle divertenti scene girate nella giungla.

Un secondo trailer più ricco di di dettagli è in seguito uscita a febbraio facendo alzare il livello di curiosità e divertimento.

Quando uscirà The Lost City?

Originariamente previsto per l’aprile 2022, la Paramount Pictures ha spostato la data al 21 aprile 2022 per la gioia dei fan della commedia romantica che aspettano con ansia di vedere un film leggero, divertente che ci distragga per qualche ora dalle difficoltà della vita.

Dove sarà possibile vedere The Lost City?

Nel 2021 la Paramount ha fatto uscire diversi film in alcune sale, mentre altri hanno saltato del tutto le sale e sono stati rilasciati direttamente sul servizio di streaming Paramount+. La loro ultima uscita, The Lost City, uscirà solo nei cinema sia in America che anche nel nostro Paese.

Anche se è probabile che il film sarà alla fine disponibile in streaming, lo studio non ha ancora fatto alcun annuncio su quando il pubblico sarà in grado di vedere il film da casa, sicuramente sarà poi prevista anche una data di uscita in streaming in Italia, ma adesso non sappiamo su quale piattaforma.

Qual è la trama di The Lost City?

Loretta Sage vive da sola, consumando i pasti su un tavolo per uno e scrivendo i suoi romanzi piccanti del suo bagno con un bicchiere di chardonnay in mano. Mentre la sua vita personale non è così avventurosa, i soggetti delle sue storie lo sono eccome.

Lovemore e Dash, il duo di esploratori incrociati che si trovano per caso in situazioni piccanti durante i loro pericolosi viaggi, vivono avventure selvagge nelle pagine dei libri lussuriosi che Sage scrive. Nel frattempo, Loretta stessa sta lottando con il realismo della sua scrittura e lotta con la frustrazione verso il suo modello di copertina, Alan, che lei vede come niente più che un bel viso.

Alan riceve l’attenzione per essere l’uomo più sexy in quella professione, i fan si affollano attorno a lui per i selfie. Il modello, però, vuole essere visto come qualcosa di più del personaggio che ritrae.

L’ultimo libro pubblicato da Sage, The Lost City Of D, le porta un’offerta sgradita da un uomo molto ricco. Il miliardario pazzo conosciuto come Fairfax legge il libro di Sage e crede che lei possa essere la persona in grado di aiutarlo a trovare il tesoro nascosto nella vera Città Perduta su cui è basato il suo libro.

Al suo rifiuto Sage viene rapita prima di essere trasportata nella giungla e costretta ad assistere Fairfax e la sua squadra nella ricerca delle ricchezze mancanti. Impreparato ma leale, Alan sente di dover entrare davvero nel suo personaggio Dash e parte per salvare l’autrice scomparsa nel tentativo di dimostrare che è più di quel fisico mozzafiato e dei suoi tratti affascinanti.

Quando Dash arriva, porta con sé un avventuriero addestrato e abile che prende il comando nel suo salvataggio. Con il suo aspetto robusto e i suoi fluenti capelli biondi, sembra essere l’incarnazione nella vita reale del personaggio muscoloso del suo romanzo. Sebbene sia abile e determinato, il suo aiuto per la loro sopravvivenza non dura a lungo, lasciando Loretta e Alan a cavarsela da soli mentre combattono nella giungla selvaggia.

Mentre l’improbabile duo cerca di trovare una via d’uscita, Loretta crede di essere in grado di risolvere il caso del tesoro nascosto della Città Perduta. Riusciranno questa scrittrice di romanzi rosa e il suo soccorritore non qualificato a superare in astuzia i templi intrappolati e a risolvere il caso prima di Fairfax e della sua squadra? O si troveranno a nuotare con le sanguisughe?

Il cast di The Lost City

Sandra Bullock e Channing Tatum interpretano la scrittrice Loretta Sage e il diabolicamente bello Alan. Daniel Radcliffe assume il ruolo del cattivo Fairfax, un personaggio insolito per Radcliffe che ha ramificato i suoi tipi di personaggi fin dai suoi primi giorni di celebrità magica.

Brad Pitt ritrae il figlio selvaggiamente bello di un meteorologo che salva la damigella afflitta Sage dai suoi rapitori. Da’Vine Joy Randolph è la pubblicitaria e migliore amica di Loretta che viaggia nella giungla nel tentativo di salvare l’autrice scomparsa. Oscar Nunez di The Office (USA) apparirà nel film e interpreterà un personaggio ancora da scoprire, insieme a Raymond Lee e Bowen Yang.

Come ha fatto The Lost City ad ottenere un cameo da Brad Pitt?

Nel trailer di The Lost City gli spettatori vedono Brad Pitt avvicinarsi a Sandra Bullock prima di spingerla in salvo su una carriola. Il suo personaggio non si vede più, lasciando il pubblico a interrogarsi sul destino di questo eroe dai lunghi capelli e su come il film sia riuscito ad accaparrarsi l’attore di serie A per un ruolo così piccolo.

La Bullock ha spiegato in un’intervista che lei e Pitt hanno orchestrato l’apparizione a sorpresa attraverso un accordo fatto tramite il loro comune parrucchiere. In cambio dell’apparizione della star di Fight Club in The Lost City, la Bullock sarebbe apparsa nel suo prossimo thriller Bullet Train, che vede Pitt insieme a Joey King e Lady Gaga.

Fare sorprendenti apparizioni cameo non è insolito per Pitt, che è apparso in spettacoli e film come Friends, The Jim Jeffries Show, Happy Feet 2, King Of The Hill e Jackass. Più recentemente Pitt ha fatto un’apparizione, o piuttosto una sparizione, in Deadpool 2 come un mutante chiamato The Vanisher.

Essendo il suo potere quello di essere invisibile, il futuro eroe era nelle scene senza che gli spettatori potessero vederlo, apparendo solo momentaneamente mentre veniva fulminato a morte pochi secondi dopo la sua missione.

Se state cercando di rivedere alcuni dei film del passato di Sandra Bullock nelle commedie romantiche mentre aspettate The Lost City, la prolifica attrice ha molte pellicole tra cui scegliere. Il suo primo film del genere, Pozione d’amore, come il film del 1999 Piovuta dal cielo. Un amore tutto suo, dove la Bullock interpreta una collezionista di gettoni del treno innamorata.

Poi abbiamo, Ladri per amore, un film in cui la Bullock recita insieme a Dennis Leary, così come il film del 2009 Ricatto d’amore, in cui l’attrice recita insieme a Ryan Reynolds. come non citare il film preferito dai fan del 1998 Amori & incantesimi e Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi, dove Hugh Grant interpreta la controparte della Bullock.

Sandra Bullock tende a rimbalzare tra film comici e drammatici, avendo ricevuto elogi per il suo ruolo da protagonista nel thriller post-apocalittico Bird Box, così come la sua audace interpretazione dello sceriffo che uccide Ruth nel film del 2021 The Unforgivable, The Lost City sarà il primo film comico della Bullock uscito in quattro anni.