Ilary Blasi: arriva il bacio clamoroso che nessuno si aspettava. FOTO

Ilary Blasi ancora una volta sorprende tutti, Francesco Totti in modo particolare: ecco la foto del bacio all’altro, l’unico che in questo momento le è fedele e molto vicino nella vita.

Si torna a parlare dell’ennesima notizia riguardante Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa volta tocca alla bella showgirl e conduttrice che, immancabilmente, ha postato la foto di un bacio inaspettato, lasciando tutti scioccati e colpiti.

Dalla separazione con l’ex marito, la Blasi sta vivendo un momento particolare, tra vacanze in giro per il mondo, foto in compagnia e probabili fughe. Il bisogno di vicinanza e di comprensione è molto forte e sentito, catturato da questa foto che non lascia dubbi. È lui ad avere un posto privilegiato nel cuore di Ilary, un affetto reciproco che li sta legando sempre di più.

E Francesco Totti? L’ex calciatore romano sta continuando in gran riservo la sua relazione con Noemi Bocchi. Pare che i due si siano conosciuti in Sardegna, giocando a padel; la Bocchi, designer floreale, al tempo era legata al marito Mauro Caucci, imprenditore e manager del Tivoli Calcio.

Un incontro che è stato più di una semplice e banale conoscenza tra amici. Da circa un anno e mezzo, quindi, è iniziata la crisi per la coppia Totti- Blasi, culminata con l’annuncio della separazione qualche settimana fa. Una notizia eclatante e scioccante che ha dato il via all’inseguimento di entrambi gli ex coniugi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, sempre più vicini, da una parte; Ilary Blasi, sempre più lontana ma costantemente sui social, dall’altra. E questa volta è tornata a far parlare di sé con un post fuori dal comune, un bacio che ha detestato grande clamore.

Il bacio con l’altro: tutti i dettagli

Ilary Blasi ha postato una foto inaspettata, che trasmette il suo amore e la sua passione per gli animali. Si tratta del bacio con il suo gatto Alfio. Da sempre affezionata al suo felino, uno Sphynx, nei giorni scorsi la Blasi aveva chiesto aiuto ai social: il suo gatto si era smarrito a Sabaudia. Un finale a lieto fine, dal momento che il fedele animale era stato poi ritrovato sano e salvo.

Lo testimonia anche questa foto, che mette in evidenza l’affetto, la vicinanza, la passione, la dedizione e l’attaccamento di Ilary al suo amato gatto Alfio, e in generale all’intero mondo animale.

In un periodo difficile, di lontananza e di ripresa personale, Ilary Blasi ha scelto i suoi figli (al momento si trova in Croazia con Isabel) e il suo gatto per recuperare e tornare in Italia, al centro delle continue notizie e degli sviluppi sulla sua storia.