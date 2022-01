Downton Abbey II – Una nuova era, data di uscita, trailer, trama, cast, streaming e tutto quello che dovete sapere sul sequel

Una nuova era per la famiglia Crawley che si prepara ad abbracciare gli anni ’30 nel prossimo film Downton Abbey II – Una nuova era, che arriverà nei cinema nella primavera del 2022.

Mentre il creatore di Downton, Julian Fellowes, sta tenendo nascosti i dettagli della trama, ha dichiarato che l’ultimo adattamento cinematografico dell’amato dramma storico è “spudoratamente bello”.

Le prime immagini rilasciate a novembre hanno mostrato Laura Haddock che debutta nel ruolo dell’ultra glamour Myrna Dalgleish, e gli amatissimi membri del cast originale Hugh Bonneville come il Conte di Grantham e Michelle Dockery come Mary Crawley, in piedi sulle scale della loro casa signorile.

Il sequel, uscirà nei cinema quest’anno dopo i ritardi dovuti al Covid-19, e riprenderà da dove si era interrotto l’ultimo film. Ecco tutto quello che sappiamo su Downton Abbey II – Una nuova era.

Quando uscirà?

Il nuovo film di Downton Abbey arriverà nei cinema di tutto il mondo il 18 marzo 2022. Il film doveva uscire in tempo per Natale 2021 – come quello dell’anno scorso – ma purtroppo è stato spostato in primavera a causa delle restrizioni della pandemia.

Di cosa parlerà Downton Abbey II – Una nuova era?

Julian Fellowes è tornato a scrivere la sceneggiatura del secondo film e anche se per ora i dettagli della trama sono tenuti top secret, sappiamo che il sequel riprenderà da dove l’ultimo film si era fermato, alla fine degli anni ’20.

“È davvero una nuova era”, ha detto recentemente Fellowes a People. “Più andavano avanti gli anni ’20, più il mondo stava cambiando in tanti modi. Tutto, dall’intrattenimento ai trasporti, era davvero diverso alla fine degli anni ’20. È a questo che ci riferiamo.

“Come sappiamo dall’ultimo film, Mary può non essere il capo famiglia, ma è effettivamente lei a dirigere lo spettacolo. Noi ci spingiamo oltre. Stiamo cercando di marcare il cambiamento – il fatto che i Crawley di Downton sono quasi negli anni ’30, che è solo l’inizio del mondo moderno”.

Descrivendo il dramma d’epoca come un “film spudoratamente bello”, ha aggiunto: “Mi piace l’idea che le persone entrino nel film e passino due ore fantastiche e poi vadano a cena fuori. Mi sembra una buona cosa. Se siamo utili per rallegrare le persone e dar loro un momento facile, questo non mi da gioia”.

Nel frattempo Jim Carson, che interpreta il sempre fedele Mr Carson, ha rivelato che gli spettatori potrebbero divertirsi molto e ha definito il copione “molto divertente”.

“Se prometti di non dirlo a nessuno, ti farò sapere che abbiamo visto una sceneggiatura… La sceneggiatura per un secondo film è lì. L’abbiamo visto, è molto divertente! “Ci sono tutti i personaggi che ormai conosciamo”.

Il primo film vedeva la famiglia Crawley ricevere la visita del Re e della Regina nella loro tentacolare tenuta di famiglia. C’erano anche un sacco di domande che dovevano essere affrontate: come sta gestendo Mary la responsabilità di gestire la tenuta dei Crawley? Lady Edith Crawley ha partorito senza problemi il suo bambino? Vedremo Thomas esplorare la sua sessualità? E ci sarà un affascinante duca in stile Bridgerton?

Il cast di Downton Abbey II – Una nuova era

Il nuovo film vedrà il ritorno dei membri del cast originale: Dame Maggie Smith come Contessa Vedova, Hugh Bonneville come Robert Crawley, Jim Carter come Mr Carson, Laura Carmichael come Lady Edith Crawley, Michelle Dockery come Mary Crawley, Elizabeth McGovern come Contessa di Grantham, Sophie McShera come Daisy e Lesley Nichol come Mrs Patmore.

Allen Leech tornerà come Tom Branson, Michael Fox come Andy, Harry Hadden-Paton tornerà come Bertie Pelham e Tuppence Middleton riprenderà il suo ruolo di Lucy Smith, che ha debuttato nel primo film.

Nuove immagini mostrano l’arrivo nel cast di Laura Haddock come Myrna Dalgleish – anche se è stato rivelato molto poco sul suo personaggio. Tra le nuove star ci sono anche Hugh Dancy, Dominic West e Nathalie Baye, che si dice interpreti una vecchia amica di Violet Crawley in visita.

Il trailer

Abbiamo il primo trailer ufficiale del nuovo film e mostra la Contessa Vedova che rivela di aver ereditato una villa nel sud della Francia da una vecchia fiamma, con la famiglia Crawley che va in vacanza per soggiornare nel grande stabilimento.

Vediamo anche Tom Branson sposarsi con Lucy Smith (l’autista Branson ha perso tragicamente sua moglie Lady Sybill durante il travaglio nella terza stagione), mentre Mr Carson dice: “È meglio che siano avvisati, gli inglesi stanno arrivando”.

Nel frattempo, se state cercando di rinfrescarvi la memoria su tutto il dramma della famiglia Crawley, la serie completa di Downton Abbey è ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre il primo film di Downton Abbey è ancora in abbonamento su alcune piattaforme.

