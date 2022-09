Ilary Blasi: rivelazioni scioccanti sulla fine del suo matrimonio. La notizia è incredibile

Ilary Blasi smentisce ancora una volta e pronuncia delle frasi choc davanti a Silvia Toffanin. Ancora una volta, la verità non è quella che sembra.

Ilary Blasi torna nuovamente a stupire e a far parlare. La sua storia con Francesco Totti è ancora al centro del dibattito e delle curiosità della stampa e dei mass media, non solo italiani ma internazionali. La fine del loro matrimonio, durato ben diciassette anni, ha scatenato grande clamore e una sorpresa generale che ancora adesso, a distanza di alcune settimane dal loro annuncio ufficiale, stenta a diminuire.

È difficile “accettare” l’addio di una delle coppie simbolo dell’eterno amore. Belli, contenti, con una famiglia meravigliosa, soddisfatti, realizzati, appagati delle loro vite. Ma l’apparenza spesso inganna e lascia l’amaro in bocca. Totti e Ilary dimostrano che anche i vip piangono. E mentono.

È il caso dell’intervista rilasciata dalla Blasi a Silvia Toffanin, qualche tempo prima dell’inizio de “L’isola dei famosi”, condotto dalla showgirl romana. Molti ricordano quel periodo come denso e fitto di notizie riguardanti una presunta crisi tra Totti e la Blasi, dovuta proprio a Noemi Bocchi, moglie del patron del Tivoli Calcio.

Silvia Toffanin ha colto l’occasione per fare chiarezza e poter finalmente discutere di questi presunti problemi proprio con Ilary Blasi, ospite della puntata nel suo salone pomeridiano.

L’intervista che smentisce la crisi

Le parole di Ilary Blasi, incalzata da Silvia Toffanin, dimostrano la volontà di nascondere le reali problematiche e le fratture irrimediabili già esistenti nel suo rapporto con Francesco Totti. Le dichiarazioni rilasciate sono significative e lasciano pensare.

Ilary Blasi smentisce qualsiasi tipo di crisi con il marito e sul fatto di conoscere Noemi Bocchi risponde:” No, io non la conosco, lui [Francesco Totti] l’ha incontrata forse ad un centro sportivo, gli ha chiesto una foto con il figlio ma questo succede sempre, tutti i giorni nella vita di mio marito perché ogni giorno lui fa foto, autografi. La gente si ferma, gli parla, quindi (…)”.

La Blasi sottolinea quasi la “normalità” dell’incontro con Noemi Bocchi ma sappiamo bene che la situazione ha preso, in effetti, tutta un’altra piega.

Durante quel preciso periodo, Ilary e Totti stavano già vivendo una profonda crisi che, a detta dell’amico del calciatore Alex Nuccetelli, può essere stata avviata da motivazioni diverse rispetto al tradimento. Lo dimostra anche la richiesta di Francesco Totti ai giornalisti di poter e voler mantenere il riservo sulle sue questioni personali.

Purtroppo, il tentativo di “depistaggio” e nascondimento operato dalla Blasi non ha sortito l’effetto sperato, ossia quello di voler tacere temporaneamente le eventuali voci sulla fine del suo matrimonio. In realtà i due ex coniugi erano già divisi, aspettavano il momento opportuno per uscire allo scoperto e ufficializzare così il loro inaspettato addio.