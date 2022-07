American Horror Stories 2, il trailer della serie spinoff esplora la terrificante Dollhouse

Il trailer della seconda stagione di American Horror Stories, la serie spinoff di Ryan Murphy e Brad Falchuk, anticipa il primo episodio della seconda stagione, “Dollhouse”.

È uscito il trailer della seconda stagione di American Horror Stories. La serie è uno spinoff di American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk e ha debuttato con la sua prima stagione nel 2021. La prima stagione ha visto la partecipazione di Matt Bomer, Sierra McCormick, Paris Jackson e Merrin Dungey. È stata co-creata da Murphy e Falchuk e prodotta da FX e Hulu.

A differenza del suo predecessore American Horror Story, che affronta nuove trame in ogni stagione, American Horror Stories è una serie antologica di episodi indipendenti. Questi episodi hanno ricevuto recensioni molto contrastanti quando ha debuttato l’anno scorso.

La seconda stagione di American Horror Stories vedrà il ritorno degli attori di AHS e l’ingresso di nuovi. American Horror Story avrà anche un’altra stagione, che uscirà su FX a ottobre.

Ora FX Networks ha pubblicato il trailer della seconda stagione di American Horror Stories, il trailer presenta delle anticipazioni dal primo episodio della seconda stagione, “Dollhouse”. Il teaser si intitola intelligentemente “Die-o-Rama”.

Il trailer inizia con un’operazione chirurgica raffigurata con un campione della canzone “The Sandman” che suona in modo inquietante in sottofondo, in cui la paziente viene presto svegliata e si aggrappa minacciosamente al suo chirurgo. Il teaser mostra figure simili a bambole cucite insieme in modo approssimativo, come Frankenstein fa con il suo mostro, insieme a facce squilibrate e movimenti non umani, simili a zombie, dei personaggi.

“Die-o-Rama” rivela ben poco sui dettagli specifici della trama della stagione 2, episodio 1 “Dollhouse” e ancora meno informazioni sui restanti episodi, tuttavia, le bambole inquietanti che popolano il trailer della seconda stagione di American Horror Stories danno un’atmosfera minacciosa e inquietante al breve e misterioso teaser trailer.

Sebbene le bambole inquietanti siano già state utilizzate in film classici come La bambola assassina e Coraline e siano ormai un elemento riconosciuto, tanto da essere stato ripreso nella seconda stagione di What We Do in the Shadows, il trailer di “Die-o-Rama” crea una nefasta casa delle bambole con una potenziale nuova interpretazione dell’espediente narrativo della bambola demoniaca.

Il trailer mostra anche effetti visivi convincenti, suggerendo un possibile alto valore di produzione per la seconda stagione di American Horror Stories, con recensioni così contrastanti per la prima stagione Murphy e Falchuk dovranno lavorare molto per migliorare la qualità degli episodi della seconda stagione.

Di certo non aiuta lo show il fatto che American Horror Story sia stato così amato sia dai fan del cinema horror ma ha ricevuto anche diversi premi, dove sono stati nominati e premiati i creatori e gli attori principali per diverse stagioni di AHS. Forse “Dollhouse” e il suo “Die-o-Rama” potrebbero essere un episodio di spicco per American Horror Stories, spingendolo verso un successo di critica superiore a quello della prima stagione.

Solo il tempo ce lo saprà dire, visto che la seconda stagione di American Horror Stories debutterà su Hulu il 21 luglio 2022 e in Italia sicuramente la serie arriverà su Disney+, nella sezione STAR.