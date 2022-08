She-Hulk, dove si trova nella linea temporale del MCU. Quanto tempo dopo Endgame?

She-Hulk si svolge dopo Avengers: Endgame e si inserisce perfettamente nella timeline della Fase 4 del MCU. Ecco quando si svolgerà esattamente lo show Disney+.

She-Hulk: Attorney At Law si inserisce nella complicata timeline del Marvel Cinematic Universe ed è ambientato non troppo tempo dopo Avengers: Endgame.

L’ossessione per il canone e la linea temporale del MCU non si è affievolita nemmeno quando il multiverso è entrato nella mischia nella Fase 4. She-Hulk non è collegata in modo evidente alla storia principale della Saga del Multiverso e alla costruzione di Kang, poiché lo show si concentra sull’introduzione di Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

È l’eroe più recente della Fase 4 e, dato l’alto numero di camei del MCU in She-Hulk, è fondamentale capire dove si colloca nella linea temporale.

La linea temporale della Fase 4 del MCU è stata piuttosto disordinata, in quanto i Marvel Studios esplorano liberamente l’universo senza preoccuparsi realmente dei progetti che vengono prima o dopo. Non aiuta il fatto che la timeline ufficiale della Marvel su Disney+ e alcune delle timeline più popolari del MCU create dai fan siano in disaccordo con la collocazione di titoli specifici.

Le domande su quando She-Hulk si sarebbe collocato nel MCU sono state insistenti durante tutta la campagna di marketing per la serie, il braccio guarito di Smart Hulk ha suggerito che potrebbe essere ambientato durante il Blip, mentre il ritorno di Abominio potrebbe essere collegato alla sua apparizione in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

È confermato che She-Hulk si svolge dopo Avengers: Endgame nella linea temporale del MCU. L’evento culminante della Saga dell’Infinito ha portato la linea temporale del MCU alla fine del 2023 e tutti i progetti della Fase 4 (tranne Black Widow) hanno avuto luogo dopo questo punto.

Sembra che She-Hulk sia ambientato nella linea temporale del MCU leggermente dopo gli eventi di Shang-Chi e della Leggenda dei Dieci Anelli.

La presenza di Bruce Banner nella sua forma umana durante la storia delle origini di She-Hulk corrisponde alla scena post-credits di Shang-Chi. È stato dedotto che Shang-Chi si svolge nell’aprile del 2024. La storia attuale di She-Hulk è ambientata qualche mese dopo, quindi l’estate del 2024 è il luogo più adatto. She-Hulk è ambientato circa otto mesi dopo Avengers: Endgame nella linea temporale del MCU.

Ordine cronologico della Fase 4 del MCU (inclusa She-Hulk)

Il fatto che She-Hulk si svolga nell’estate del 2024 nella timeline del MCU significa che i suoi eventi si svolgono relativamente nello stesso periodo di alcuni altri progetti della Fase 4. Black Widow è per lo più precedente agli eventi della Fase 4, in quanto tutto ciò che non è presente nella scena post-credits ha luogo durante Captain America: Civil War.

È anche difficile collocare Loki in un ordine cronologico di visione, dato che la storia si svolge nel multiverso e oltre i limiti del tempo. Per quanto riguarda il resto dei film e degli spettacoli, l’ordine cronologico corretto della Fase 4 del MCU, compresa She-Hulk, è il seguente:

WandaVision

Eternals

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

The Falcon and the Winter Soldier

She-Hulk: Attorney at Law

Moon Knight

Thor : Love and Thunder

: Spider-Man: No Way Home

Hawkeye

Doctor Strange nel multiverso della follia

Ms. Marvel

La collocazione di She-Hulk nella linea temporale del MCU sarà probabilmente essenziale da ricordare durante lo svolgimento del resto della serie. Questo è particolarmente vero grazie ai ruoli confermati per Wong (Benedict Wong) e Daredevil (Charlie Cox).

In base agli indizi sulla linea temporale del MCU di She-Hulk, l’apparizione di Wong precede alcune delle sue altre apparizioni significative, mentre Daredevil si vestirà prima di aiutare Peter Parker.

Ciò significa anche che i collegamenti al MCU dello show dovrebbero essere limitati ai progetti precedenti. Naturalmente, She-Hulk: Attorney At Law potrebbe anche stravolgere ulteriormente la linea temporale.

